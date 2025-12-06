Ver F1 GP Abu Dabi 2025 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la carrera desde el circuito Yas Marina por la última jornada de la Fórmula 1. ¿A qué hora es la carrera? La carrera se realizará hoy, domingo 7 de diciembre de 2025, a las 8:00 de la mañana (hora peruana), que son las 10:00 AM de Argentina y Chile, las 7:00 AM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica. FOX Sports lo pasa en México, mientras que en Estados Unidos lo transmite ESPN y ESPN Deportes. Finalmente, en España lo televisa DAZN F1.

