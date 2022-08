Desde el Circuito de Spa-Francorchamps, no te pierdas el GP de Bélgica 2022 de la Fórmula 1 en vivo online este domingo 28 de agosto a partir de las 8:00 am. (hora local). La transmisión de la carrera completa estará a cargo de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, DAZN, Movistar+ y F1 TV. El líder de la clasificación es Max Verstappen , de Red Bull, y lo siguen Charles Leclerc, de Ferrari, y Sergio ‘Checo’ Pérez , también de Red Bull.

Cabe mencionar que el piloto holandés celebró en el GP de Hungría 2022, la más reciente competencia de la Fórmula 1.