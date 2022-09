Este domingo 4 de septiembre, desde las 8:00 a.m. (hora local) y a través de las señales de ESPN , FOX Sports , DAZN y Movistar+ , sigue el GP de Países Bajos 2022 en vivo online desde el circuito Zandvoort. La carrera completa también será transmitida de forma live streaming vía STAR Plus y F1 TV Pro . Cabe mencionar que Max Verstappen lidera con puño de hierro la clasificación, pero Charles Leclerc no pierde la esperanza y Sergio Pérez aún lucha por escalar posiciones.

VIDEO RECOMENDADO Max Verstappen es el nuevo campeón del mundo, tras ganar este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi y destronar a Lewis Hamilton.