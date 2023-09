Este domingo 17 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur desde el Circuito de Marina Bay. En la decimoquinta carrera del campeonato mundial, Max Verstappen y Red Bull dominan la clasificatoria con amplia diferencia. El evento está programado para iniciar a las 6:00 a.m. (hora mexicana), 7:00 a.m. (hora peruana) y 2:00 p.m. (hora española). Además, se puede ver a través de ESPN, STAR +, DAZN, Movistar Plus, FOX Sports 1 y FOX Sports Premium. Asimismo, no te pierdas ningún detalle de la carrera de la Fórmula 1 y síguela en la WEB de El Comercio.

