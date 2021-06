Error de ‘principiante’ señalan los expertos. El inglés de Mercedes intentó salir rápido para terminar primero y superar a Sergio Pérez, pero se fue de largo y no pudo controlar sus frenos en la primera curva, cayendo en el puesto 15 en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lewis Hamilton se pasó en la frenada, estuvo presionando al mexicano en la búsqueda de conseguir el podio y perdió su segundo lugar que obtuvo tras el accidente de Verstappen. Una pinchadura de su neumático trasero izquierdo dejó fuera al neerlandés de toda oportunidad a falta de cinco vueltas en la carrera que venía liderando.

Tras el accidente de su compañero de Red Bull y la despistada sorprendente de Hamilton, Sergio ‘Checo’ Pérez’ se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán. Junto a él quedaron en el podio de la Fórmula 1 Sebastián Vettel, de Ferrari y a Pierre Gasly, de Toro Rosso con el segundo y tercer puesto respectivamente.

(Foto: Fórmula 1)

Sergio ‘Checo’ Pérez expresó como se sintió con la presión del inglés de Mercedes. " Hamilton tuvo un buen ritmo durante la carrera, hicimos un overcut, tuve la presión de Hamilton durante toda la carrera, no tuve una buena relargada, se me puso al lado, seguí con todo, él hizo lo mismo y bloqueó, es un muy buen día para el equipo. Esto me da confianza”, concretó el mexicano campeón de la carrera en declaraciones a la prensa.

Tras su sorpresiva caída en el sexto gran premio de la temporada 2021, Hamilton quedó en el segundo puesto de la campaña con 101 puntos. Max Verstappen se mantiene primero pese a su accidente con 105 puntos y Sergio Pérez, con su victoria, logró colocarse como tercer piloto con 69 unidades.