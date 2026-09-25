¡Dos oros para Perú! Fabiana Varillas y Rodrigo Subauste se consagraron campeones de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de imponerse en sus respectivas finales de la modalidad poomsae de taekwondo.

Varillas consiguió la medalla de oro tras vencer a la colombiana Daniela Quirama en una ajustada definición. La representante peruana obtuvo un puntaje de 8.832, mientras que su rival alcanzó 8.733.

La diferencia de puntuación le permitió a la deportista nacional quedarse con el primer lugar y subir a lo más alto del podio, sumando una nueva medalla de oro para la delegación peruana en los Juegos Suramericanos.

¡FABIANA VARILLAS 🇵🇪 ES CAMPEONA SURAMERICANA! 🔥

La peruana se impuso a Daniela Quirama 🇨🇴, 8.832 a 8.733, y se queda con la medalla de oro en taekwondo poomsae de los Juegos @suramericanos26

¡GRANDE, FABIANA! ¡ARRIBA PERÚ! pic.twitter.com/iXMJ3fm3BW — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 25, 2026

Rodrigo Subauste también se consagró campeón

La celebración peruana en el taekwondo poomsae fue doble. Rodrigo Subauste también se impuso en su respectiva final y consiguió la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

De esta manera, ambos deportistas lograron el título suramericano en sus respectivas competencias y contribuyeron a la cosecha de medallas de la delegación peruana en la cita multideportiva.

¡ORO SURAMERICANO! 🥇🔥

Rodrigo Subauste 🇵🇪 también se impone en la final de poomsae y se consagra campeón de los @suramericanos26

¡Grande, Rodrigo! 💪✨️🇵🇪 pic.twitter.com/i0rx9Dw6AS — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) September 25, 2026

Perú suma medallas de oro en Santa Fe 2026

Las victorias de Fabiana Varillas y Rodrigo Subauste representan un nuevo motivo de celebración para el deporte peruano. Ambos atletas alcanzaron el primer lugar en una disciplina que exige precisión técnica y ejecución durante la modalidad poomsae.

Con estos resultados, Perú continúa sumando preseas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, competencia que reúne a deportistas de distintos países de la región.