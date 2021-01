Leyenda de la Generación Dorada de Argentina: “Facundo Campazzo tiene lo necesario para adaptarse a la NBA”

Conforme a los criterios de Saber más

La NBA, como parte de su estrategia de marketing del League Pass, brindó una conferencia con la primera pareja que estará a cargo de una transmisión en español en la presente temporada. Bajo la dinámica del “partido de la semana”, Enrique Garay (Comentarista) y Fabricio Oberto (comentarista) estarán al mando del duelo entre Orlando Magic vs. Dallas Mavericks (sábado 09 de enero).

Fabricio Oberto: “Campazzo tiene la experiencia necesaria para adaptarse a la NBA”

Pude acceder a la rueda de prensa virtual y conversar con una de las leyendas de la Generación Dorada del baloncesto argentino. Fabricio Oberto ganó la medalla de oro en Atenas 2004 y también conquistó el título máximo de la NBA con los Spurs en 2007. El exjugador me contestó la siguiente interrogante: “Se habló mucho del traspaso fallido de Facundo Campazzo a la NBA en 2019, ¿crees que llegó con la edad justa a la NBA?”.

Fabricio Oberto conquistó la medalla de oro en Atenas 2004 | Foto: AP2004AGO30 AFD

El expivot argentino respondió: “Él llega con 29 años a la NBA. Cuando me tocó arribar con 30, para entender lo que sucede, uno se adapta a la situación actual de tu equipo. En mi primer año, jugaba ocho segundos, en reemplazo de Tim Duncan cuando el partido estaba definido. Yo entraba feliz porque ayudaba al equipo. Eso te genera tener una madurez en el baloncesto. Facundo Campazzo entiende eso. Hay partidos que jugará mucho, es cierto que no te gusta aparecer con el rostro serio porque no entraste a jugar, pero es una adaptación”.

Luego acotó: “Uno debe entender lo que suma al equipo, uno debe ser positivo en lugar de causar distorsiones para el equipo. Él lo tiene muy claro, ha sumado muchos minutos y tiene títulos en la espalda en el baloncesto europeo, el entrenador sabe que tiene un jugador importante. Hay que tener en cuenta que estamos en temporada regular, en PlayOffs es otro tipo de juego. Ahí la experiencia cuenta, hay jugadores que rinden más o menos en los momentos decisivos, hay que ver su progreso”.





Enrique Garay: “Me sorprende la madurez que tiene Luka Doncic pese a sus 21 años”

Quique Garay ha sido elegido como una de las voces en español para narrar la NBA esta temporada en el League Pass. Conformará una gran dupla junto al argentino Fabricio Oberto. El relator mexicano respondió a la siguiente pregunta: “¿Qué es lo que más te sorprende del juego de Luka Doncic?”.

Garay dijo lo siguiente: “El jugador europeo es más de equipo, el que crece en Estados Unidos piensa en ser leyenda, es más violento y agresivo en torno a lo físico. El americano vive pensando en llegar a la NBA y ser un LeBron James, ese es el objetivo principal. Por su parte, los europeos buscan el bien común. Me sorprende mucho el control que tiene Luka Doncic pese a sus cortos 21 años. Es muy maduro, se adueña de las situaciones y comanda en todas las jugadas, hace lo que quiere”.





Programación en español del NBA League Pass

9 de enero, 2021 – Garay y Oberto: Orlando Magic vs. Dallas Mavericks (7:30 pm CDMX; 8:30 pm ET; 10:30 pm ARG)

16 de enero, 2021 – Álvaro Martín y Carlos Morales: Indiana Pacers vs. Phoenix Suns (8:00 pm CDMX; 9:00 pm ET; 11:00 pm ARG)

23 de enero, 2021 – Garay y Oberto: LA Lakers vs. Chicago Bulls (7:00 pm CDMX; 8:00 pm ET; 10:00 pm ARG)

30 de enero, 2021 – Martín y Morales: Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks (7:30 pm CDMX; 8:30 pm ET; 10:30 pm ARG)

