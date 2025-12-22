Fabrizio Acerbi, jefe de Universitario Polideportivo, confirmó que el club crema presentó un reclamo formal ante el arbitraje tras el partido frente a Alianza Lima por una presunta infracción al reglamento de la Liga Peruana de Vóley. “Nosotros hemos hecho, como corresponde, el reclamo formal al árbitro; Alianza jugó con 4 extranjeras”, declaró, dejando en claro la postura institucional de Universitario.

Según explicó Acerbi, el reclamo se sustenta en que el reglamento de la competencia permite un número máximo de jugadoras extranjeras en cancha, situación que, desde la óptica del club merengue, no se habría respetado durante el desarrollo del encuentro. Por ello, el área correspondiente del club decidió proceder de manera formal y dentro de los canales reglamentarios.

El dirigente señaló que Universitario confía en que las autoridades de la Liga Peruana de Vóley revisarán el caso con objetividad y apego a las normas vigentes. Asimismo, precisó que el reclamo no busca generar polémica, sino garantizar que el campeonato se desarrolle en igualdad de condiciones para todos los equipos participantes.

Finalmente, Acerbi remarcó que el club respetará la decisión que adopten los entes competentes, pero insistió en la importancia de que se haga cumplir el reglamento. Universitario, indicó, seguirá enfocado en lo deportivo mientras espera una resolución oficial sobre el reclamo presentado.