Facundo Campazzo ha convivido con las adversidades desde que decidió ser un jugador profesional de baloncesto. Con solo 1.78 m., el armador tuvo que destacar en otros aspectos para compensar las ventajas que otorgaba su cuerpo ante rivales mucho más atléticos. Esta problemática la trasladó a la NBA y la ha solucionado de la misma manera: el argentino es reconocido por su fiereza a la hora de marcar y su capacidad para pasar el balón en Denver Nuggets. No es un gran anotador, pero destaca en una liga que privilegia a los ‘scorers’ antes que a los grandes jugadores de rol. En diálogo con El Comercio, el oriundo de Córdoba reflexionó sobre la afirmación de Juan Toscano Anderson, quien dijo que lo consideraba como uno “de los tres mejores pasadores a nivel mundial”.

El último viernes, tras la victoria de Golden State por 118-97 frente a Denver Nuggets, el mexicano-estadounidense Juan Toscano Anderson conversó con Ivan Fradkin, periodista del medio ‘De Faja’, sobre Facundo Campazzo. El jugador de los Warriors sorprendió a todos los periodistas con su peculiar respuesta.

“Facu es un jugador grandioso, lo respeto mucho. Hemos jugado en varias ocasiones a nivel FIBA. Es un “asesino”, la gente no cae en la cuenta que para triunfar en la NBA debes saber llevar un rol y Campazzo lo está haciendo en su equipo. No me importa lo que dirán, juego en la NBA y he enfrentado a jugadores de todo el mundo, para mí, Facundo Campazzo es uno de los tres mejores pasadores de todo el mundo. Es un gran jugador, le deseo todo lo mejor”, afirmó el jugador de 28 años.

Le preguntamos a Juan Toscano-Anderson por Facu Campazzo y el mexicano se deshizo en elogios: "Es un jugador increíble, tiene todo mi respeto. Es uno de los tres mejores pasadores del mundo. Le deseo lo mejor, me alegra mucho que esté en la NBA".





Ante ello, tuve la pregunta anotada para realizarla tras el partido que ganó Denver Nuggets frente a Houston Rockets en la noche del domingo, pero Facundo no estuvo disponible en la conferencia post partido.

Sin embargo, anoche, tras la victoria por 120-96 frente a Memphis Grizzlies, el argentino de 30 años compareció ante los medios y ahí pude consultarle por lo dicho por Juan Toscano. El cordobés se sorprendió ante la pregunta, ya que no había escuchado la frase del jugador de Warriors, y lo demostró con sus gestos faciales. Tras ello, el armador procedió a contestar con el buen semblante que lo caracteriza.

Facundo Campazzo acumula 20 asistencias y solo dos pérdidas en los últimos dos partidos con Denver Nuggets | Foto: Nuggets

“Un poco mucho, ¿no? No sé si pienso en eso, en realidad, en algo tan detallado. Yo intento disfrutar, poner mi juego (a disposición) del equipo para ayudar a ganar. Me gusta mucho jugar al pick and roll, me gusta mucho pasar la pelota, creo que muchas veces gano confianza desde la defensa, pero también desde encontrar a mis compañeros en distintas ubicaciones”, afirmó Facu.

Defense ➡️ offense



Courtesy of Nikola Jokić, aka Joker, aka MVP





Luego prosiguió con lo siguiente: “Intento mejorar día a día, me siento cómodo en el pick and roll, intento aportar eso al equipo. Y bueno, agradecerle por las palabras a Juan. Él está teniendo una temporada tremenda en un equipo increíble, aporta mucho con intensidad y con su talento. Disfruto mucho jugar contra él, pero también lo sufro”.

En el triunfo frente a Memphis Grizzlies, Campazzo aportó con siete puntos, siete asistencias y dos rebotes en treinta minutos de juego. Tras el partido, el coach Michael Malone resaltó lo siguiente: “Fuera de su gran defensa, Facu acumula 20 asistencias y solo dos pérdidas en los últimos dos partidos, eso es lo que buscas de tu armador, seguridad con los pases”.





El argentino volverá a ver acción este este miércoles cuando Denver Nuggets enfrente a New Orleans Pelicans en el Ball Arena, en Colorado. Debido a las lesiones, se espera que Facundo Campazzo sea titular.

