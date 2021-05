Conforme a los criterios de Saber más

Denver Nuggets debutará en los PlayOffs de la NBA este sábado cuando reciban en el Ball Arena a Portland Trail Blazers. El equipo de Michael Malone buscará sacar una primera ventaja en una serie al mejor de siete partidos. Asimismo, este duelo marcará el debut absoluto del armador argentino Facundo Campazzo en la postemporada de la NBA. Ante ello, El Comercio conversó con el coach Carlos Morales y Álvaro Martín, las voces en español del NBA League Pass, para analizar la serie y el emparejamiento entre el cordobés y Damian Lillard.

Facundo Campazzo será el armador titular de Denver Nuggets por lo que resta de la temporada ante la lesión de Jamal Murray. El argentino ha cumplido con creces y se ha establecido como uno de los comandantes en la ofensiva del equipo de Michael Malone. En su primera serie de PlayOffs tendrá como rival a Damian Lillard, uno de los mejores anotadores de toda la NBA.

En temporada regular se enfrentaron en tres ocasiones dejando los siguientes números: en los enfrentamientos 1 vs. 1, Dame atacó a Facu durante 11:16 minutos, en los cuales Lillard anotó 12 puntos con un 26.7% de acierto en tiros de campo (4-15), asimismo, solo convirtió el 25.0% de los triples intentados (2-8). Por último, durante las posesiones en las que ‘Dame Time’ enfrentó al sudamericano, el jugador de Blazers repartió tres asistencias y perdió tres balones.

Damian Lillard enfrentando a Facundo Campazzo en toda la temporada regular de la #NBA

-11:16 minutos en el 1 vs.1

-Le anotó 12 puntos

-26.7% en tiros de campo (4-15)

-25.0% en triples (2-8)

-Repartió 3 asistencias y perdió 3 veces el balón#MileHighBasketball vs #RipCity pic.twitter.com/tvpCt7DdTH — Leonardo Torres (@LeoTorres_C) May 18, 2021

El balance es favorable para Facundo Campazzo, ya que supo limitar a Lillard con una buena defensa; sin embargo, el estadounidense cuenta con amplia experiencia en la postemporada, un factor que podría jugar en contra de Campazzo.

En una conferencia de prensa, pude hacerle la misma pregunta tanto al coach Carlos Morales como a Álvaro Martín: “¿Creen que el enfrentamiento entre Facundo Campazzo y Damian Lillard podría ser la clave de la serie entre Nuggets vs. Blazers?”

Roll the tape 📽️



Our best plays this season vs. Portland ⤵️#MileHighBasketball pic.twitter.com/EVb5HDk7b5 — Denver Nuggets (@nuggets) May 19, 2021

El primero en contestar fue el coach Morales: “Pienso que Campazzo va a tener las manos llenas con Lillard, pero también Lillard va a tener las manos llenas con Campazzo. Sabemos que Portland tiene deficiencias defensivas, sobretodo en el perímetro con sus dos estrellas: Damian Lillard y C.J. McCollum. Ambos dejan mucho que desear en el costado defensivo, si Facundo ataca el aro agresivamente como lo ha estado haciendo en el último tiempo, saliendo del pick and roll y creando situaciones, les causará un problema; no necesariamente anotando tanto, pero si él pudiera estar por encima de los 10 puntos por partido, hará que ellos se preocupen por él. Por otro lado, mientras más avanza el juego y más cerrado está, más peligroso es Damian Lillard. Por ese lado, el argentino estará muy ocupado, tendrá que minimizar el efecto ‘Dame Time’, es un jugador que aparece en los momentos cruciales”.

Esta asistencia de Facundo Campazzo fue elegida como la mejor de la temporada para la NBA.



La 4° y la 9° mejor también le pertenecen a él 🇦🇷♥️.pic.twitter.com/hcKzwuyzao — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) May 17, 2021

Luego acotó: “Sobre el papel, pareciese como si Denver fuese amplio favorito, porque es un equipo consistente y lo refrendó en las últimas semanas de competencia al escalar a la tercera posición de la Conferencia Oeste, pero yo creo que será una serie cerrada, no veo un amplio favorito. Vamos a disfrutar de estos partidos, pero no me animo a decir que Nuggets es el gran candidato en esta serie”.

Tras ello, Álvaro Martín dijo lo siguiente: “Hay dos temas individuales que me gustaría tocar. El primero de ellos: Jusuf Nurkic, quien fuese elegido en primera ronda por Denver Nuggets, y en ese mismo Draft, en la segunda vuelta, también eligieron a Nikola Jokic, quien hoy es el mejor jugador del equipo de Colorado. Ambos son amigos, pero ahora serán rivales, ese duelo estará muy interesante. Por otro lado, en algún momento, el equipo de Terry Stotts se acuerda de defender y lo hacen muy bien. El tema es que no sabemos cuanto dura esa racha defensiva y luego regresan a la norma: una enorme cantidad de penetraciones desde el eje central permitidas por Damian Lillard y C.J. McCollum”.

Asimismo, el experimentado relator en español del NBA League Pass cerró con esta conclusión: “Se le acabaron las excusas a Blazers y yo creo que este grupo tiene para dar mucho más. Powell es un triplero temible, Covington es un gran defensor, es verdad que no tienen a Collins, ahora hace falta por su capacidad de conseguir rebotes, pero aparte de ello, este equipo está completo. Defienden mal y sufren mucho con la segunda unidad, pero Denver ha sufrido muchas bajas por lesión. En mi opinión, es el momento idóneo para que Portland demuestre su valía. Han sido subestimados por mucho tiempo, ahora están sanos y pueden superar cualquier reto. Hay mucho más en juego para Portland que para Denver, no digo que los Nuggets jueguen para perder, pero se cuestionará mucho la capacidad de Blazers si no avanzan este año”.

#NBA

Que bueno es Facundo Campazzo con la pelota en la mano. pic.twitter.com/cjWEObXHor — TresMasUno (@TresMasUno_) May 14, 2021

Dato: NBA League Pass transmitirá todos los partidos de los PlayOffs en español con la narración de Álvaro Martín y los comentarios del coach Carlos Morales y Fabrizio Oberto.