Marita Letts Colmenares, tesorera de la Federación Peruana de Atletismo (Fedepeatle), se pronunció luego de ser acusada de humillar y agredir verbalmente al fondista y entrenador de atletismo José Luis Chauca Ascues mientras brindaba una entrevista el último sábado.

En declaraciones a Exitosa, Marita Letts explicó que ella le gritó a José Chauca debido a que la atleta huanuqueña Thalia Valdivia necesitaba su mochila con urgencia, pues sus documentos se encontraban ahí y debía pasar por el doping.

“Thalía estaba sola. Entonces busqué con la mirada a José Chauca, quien estaba fuera del área de atletas. Empecé a llamarlo pero no me oía. Como estaba separada por una valla y debía darme tremenda vuelta para llegar hasta donde estaba él, procedí a gritarle”, detalló. “Yo lo venía llamando y no me contestaba”, agregó.

Marita Letts también precisó que "a veces es necesario poner un tono más perentorio y señaló que existe una gran diferencia entre un grito peyorativo y uno para llamar la atención”. “El que yo usé fue para llamar la atención”, aseveró.

Consultada respecto a las palabras que se le oye decir en plena entrevista: "si yo te llamo tu vienes”, indicó que ella es la jefa del equipo y definitivamente cuando ella llama a alguien, esa persona debe ir. “Los atletas son el centro de atención y debemos estar al lado de ellos”.

Lamenta cargamontón

No obstante, la tesorera de la Fedepeatle indicó que habló con José Chauca el último domingo tras ver las noticias y le preguntó si se había sentido ofendido por sus palabras. “Hemos hablado largo y tendido. Él me dijo que no tenía ningún problema y que no me preocupara”.

“Él es un chico joven, inexperto. Es la primera vez que sale y de ninguna manera quiero hacerle un cargamontón. Hemos hablado y le he dicho que cuando uno sale a este tipo de eventos el centro de atención es el atleta", aseveró. “Él ha estado entusiasmado y feliz con el evento, con las cosas, pero no era el momento adecuado para atender una entrevista”, aseveró.

Por otro lado, Marita Letts lamentó que este hecho esté opacando la participación de los atletas peruanos en el Campeonato Mundial de Montaña “Angostura 2019” realizado el pasado sábado 15 en Argentina.

“Este asunto está tapando y oscureciendo el evento. Los atletas son quienes deberían merecer la atención”, indicó. “Gente interesada en busca de poder está tratando se socavar el trabajo de la federación”, añadió.

Denuncian agresión

Como se recuerda, en un video compartido en Twitter y Facebook se observa al entrenador Luis Chauca brindar una entrevista cuando es interrumpido por los gritos de Marita Letts.

Ella le ordenaba al entrenador que recoja una mochila mediante gritos. “Si yo te llamo tu vienes” se logra oír en el video. Ante ello, el atleta y entrevistadora decidieron cortar la conversación.

Ante esta situación, la Fedepeatle -a través de Twitter- lamentó y rechazó profundamente las expresiones, forma y términos utilizados por Marita Letts. Asimismo, le ofrecieron las disculpas del caso al entrenador Chauca e informaron que aguardarán al regreso de la delegación para tomar las acciones correspondientes.