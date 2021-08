Conforme a los criterios de Saber más

Los días pasan y una luz se presentó en el camino de la Federación Peruana de Vóley (FPV) para evitar la posible desafiliación por las deudas que mantiene. Ante la resolución de la Federación Internacional de Vóley (FIVB) de pagar los 160 mil dólares más intereses al técnico Luizomar de Moura, el presidente de la FPV Gino Vegas se puso en contacto con el brasileño y existe una solución para evitar el desastre en el vóley peruano.

La deuda que tiene la FPV es millonaria y no solo con Luiozmar de Moura, si no también una que arrastra por un juicio de 1989 tras la realización del Mundial Juvenil de Vóley de ese año en el Coliseo Dibós. Por eso, las cuentas de la entidad han sido embargadas y hoy es poco el margen de maniobra que puedan realizar.

La deuda

Hoy es imposible que la Federación Peruana de Vóley pueda hacer frente a esa deuda con Luizomar. El presupuesto que recibe de parte del IPD es de millón ochocientos mil soles más lo que pueda generar con ganancias propias, puede llegar a 2 millones y medio. “Y esto tengo que repartirlo entre femenino, masculino y vóley playa”, nos explica el presidente.

La deuda con Luizomar se originó cuando la directiva de Pilar Gonzales decidió, en febrero del 2018, cortar el contrato de cuatro años (2017-2020) que la directiva de Diana Gonzales había establecido con Luiozmar. Bajo la explicación de que se trataba de un pago muy excesivo -de 150 mil en el primer año a 200 mil dólares en el cuarto-, y con el aval de tener en sus manos un contrato firmado por seis meses, se cortó el vínculo.

AÑO Sueldo Comando Técnico 2017 $150 mil 2018 $160 mil 2019 $180 mil 2020 $200 mil

La expresidenta Pilar Gonzales explicó a El Comercio que el vínculo se cortó porque las cifras de las que se hablaban excedían a la realidad de la Federación, pero sobre todo porque primero, nunca tuvieron el contrato de cuatro años en sus manos y solo encontraron un por cinco meses -junio a diciembre del 2017 por 200 mil soles-, y porque luego, cuando Luizomar les dio a conocer el contrato largo, este les pareció irregular.

“La Asamblea no estuvo de acuerdo con ese contrato y cuando nosotros entramos no recibimos ninguna documentación. Lo que encontramos fue un contrato constituido por nuestra presidente y Luizomar, contrato válido donde solo habla del 2017, por cinco meses ”, nos comenta. Ante el pedido de los asambleístas, de revisar el contrato, se entabló conversaciones con Luizomar para que se disminuya los montos, pero, según Pilar Gonzales, este nunca aceptó. “Luizomar nos hablaba de un contrato de cuatro años. Le pedimos una copia y no nos dio. Después nos envía el contrato, pero sin ningún visto, con la firma del presidente y de él, pero no tenía el sello ni nombre de la presidente ”, nos comenta.

Ante esto, lo que hizo la FPV fue tomar en cuenta el contrato legal que tenían en sus manos, el de 5 meses por el 2017, y en febrero del 2018 dar por finalizado el vínculo. “Su pago era imposible de asumir. 30 mil dólares mensuales, que, con el pago del departamento, celular, automóvil, llegaba a 36 mil y con todo su comando técnico pasaba los 50 mil. Se le pidió seis meses para poder conseguir el presupuesto y retomar el contrato, pero tampoco quiso”, nos dice Pilar.

Sin embargo, Luiozmar denunció esto ante la FIVB y reclamó que se le paguen los cuatro años de contrato. El ente internacional le reconoció el reclamo en parte, obligando a pagar a la FPV el contrato del brasileño del 2018, es decir 160 mil dólares, más el 5% de intereses hasta el 1 de julio del 2018, lo que suma un total de 180 mil dólares. Según Pilar Gonzales, la FPV estuvo apelando al juicio, en base al contrato de cinco meses que se tiene, pero finalmente la FIVB decidió en favor en parte del brasileño.

La fecha límite para el pago de esa deuda para no ser sancionados, que puede ir desde una millonaria multa hasta la temida sanción de no competir en torneos internacionales o la desafiliación total, es este 1 de setiembre.

Es momento de buscar soluciones. Debemos recordar que @LuizomarM firmó contrato con @FPVPE independiente de la persona que represente legalmente la institución. Meta: Trabajo planificado y estructurado con proyección a @Lima2019Juegos & #Tokio2020 — Diana Gonzales Delgado (@1DianaGonzales) May 5, 2018

La actual directiva de Gino Vegas heredó este juicio y en las últimas semanas recibió la resolución final del Tribunal de Justicia de la FIVB. “Nos ordena a pagar hasta fin de mes. Esta notificación la recibimos el 2 de agosto, así que estamos viendo cómo resolver la crisis”, nos dice Gino.

Una opción para alargar el caso es presentar la revisión del caso, pero esto puede llevar a que la FIVB suspenda provisionalmente, mientras dure la revisión, a la FPV, por eso, Gino Vegas ha optado por un camino más directo mientras se analizan otras variantes ante un tribunal de apelaciones.

Desde el Instituto Peruano del Deporte, el presidente Gustavo San Martín nos indica que en cuanto a este problema, no está en sus manos plantear una salida concreta “ya que el IPD no paga deuda de privados”, sin embargo, mostró su deseo de poder ayudar a las iniciativas que tenga la FPV para conseguir recursos.

El camino

Así, la FPV tiene una semana para pagar esa deuda, pero felizmente el técnico brasileño Luizomar de Moura está dispuesto a ceder en la fecha de pago. “ Conversé con él el último miércoles y le expliqué de la situación de la Federación, que no podemos pagar y le propuse hacerlo desde el próximo año ”, nos comenta Gino Vegas.

La respuesta de Luizomar, que dirigió a la selección peruana solo en el 2017, el primero de los cuatro años de contrato, fue positiva. “Voy a hablar con mis abogados”, fue su respuesta. Al siguiente día, los hombres de leyes llamaron a Gino para aceptar el pedido de conciliación y ver las nuevas formas de pago. “ Me llamaron y me dijeron que no había inconvenientes en aceptar y que había que firmar un acuerdo ”.

Los abogados quedaron en enviarle a la FPV un posible cronograma de pago para el 2022 y este debe darse entre este lunes y miércoles. “La fórmula de pago debo analizarla con los abogados, la directiva para darles una respuesta”, nos dice Gino.

Con esta propuesta aprobada desde ambos lados, la FPV y Luizomar de Moura , se acude a la FIVB y se presenta el acuerdo, con lo que quedaría suspendida la medida de coacción , con lo que se evita la desafiliación.

La otra deuda

Pero esta no es la única preocupación en la FPV. Existe entre las cuentas a pagar otra deuda por 7 millones de soles por una deuda que se arrastra desde 1989, por la realización del Mundial Juvenil de ese año.

El arquitecto César Díaz, encargado de remodelar el Coliseo Dibós, denunció a la FPV y al IPD por una deuda por más de 2 millones de dólares en su momento. En principio, le pagaron una letra por 450 millones de intis (250 mil dólares) con un cheque sin fondo. Luego pasó algo similar con otra letra por 330 millones de intis.

Con el tiempo, el tipo de cambio y los intereses, la deuda fue creciendo. “En nuestra última conversación aceptamos tranzar por 50 mil dólares, así nos paguen en intis o de cualquier otra forma, porque sinceramente estábamos cansados de todo esta situación. Al no tener respuesta decidimos reclamar la deuda real por valorización de honorarios que asciende a 2 millones 400 mil dólares. No presionamos al IPD sólo pedimos justicia por algo que debió terminar el año pasado si es que nos pagaban nuestros respectivos honorarios”, declaró Díaz para El Comercio en julio de 1990.

Ni la Federación Peruana de Vóley ni el IPD asumieron esa deuda, por lo que Díaz denunció ante la justicia peruana. Así, este proceso se perdió en el tiempo y nadie en las últimas directivas supieron que existía. “No teníamos ni idea. En enero del 2019 llegó una notificación y lo que hicimos fue que la parte legal haga las consultas. Preguntamos a la Suprema, pero no recibimos respuesta”, nos cuenta Pilar Gonzales.

“Los anteriores presidentes no sabían nada. Nunca supe de ese juicio, pero ahora se debe ver, porque es una denuncia a la Federación de Vóley y al IPD. Eso se debe resolver”, agrega Pilar. Lo mismo nos comenta Gino Vegas. Esa deuda está siendo analizada y se verá junto al IPD cómo proceder ante la notificación de pago.

Por esta deuda, las cuentas de la FPV han sido embargadas y por ello hoy no cuentan con recursos para los viajes de la selección nacional, por eso las chicas de la selección mayor están realizando sorteos para generar los recursos para acudir al Sudamericano.

Para aquellas personas que me han escrito preguntando cómo es la situación de las jugadoras de voleibol en el país les explico un poquito aquí ⬇️ pic.twitter.com/TMm6u4ZyOi — Zaiira Manzo ✭ (@zairamanzom10) August 5, 2021

El futuro

La FPV es una de las federaciones que más presupuesto recibe -1.8 millones de soles-, pero según Gino Vegas, para que una Federación trabaje en los niveles que exige la competencia internacional, se demanda más de 10 millones, algo inalcanzable para el presupuesto peruano.

Por eso, la FPV ya sostuvo reuniones con el Legado 2019 para ver cómo usar las instalaciones que dejó Lima 2019 en talleres y campeonatos. La Liga se realiza en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ayer se visitó Villa María del Triunfo, donde existen once lozas, y se está viendo si en la Videna también se puede implementar actividades.

Además, se está diseñando talleres de vóley playa que se realizarían en San Miguel y Punta Rocas, en la sede de surf, que ayudarían a la FPV a, primero, masificar el deporte, y segundo, empezar a generar sus propios recursos.

“Además, estamos pensando en una cruzada nacional para ayudar al vóley”; nos dice Gino Vegas. Uno de los deportes bandera del país necesita ayuda y esperan que el país se levante por encima de cualquier net y ayude al resurgimiento de este deporte.

