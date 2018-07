Roger Federer jugará frente a Kevin Anderson este miércoles (7:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN / ESPN Play de Movistar, DirecTV y Claro), por los cuartos de final de Wimbledon 2018.

Federer es favorito para llegar a la semifinales de Wimbledon y hacerse con un nuevo título de este Grand Slam. El tenista suizo, número 2 del mundo, en octavos de final aplastó al francés Adrian Mannarino por 6-0, 7-5 y 6-4.

En lo que va de Wimbledon 2018, Roger Federer de 37 años sigue mostrando un gran nivel en una de sus superficies favoritas. El suizo no ha cedido sets hasta el momento.

Roger Federer no deja de emocionarse pese a ser su octavo Wimbledon. Lloró tras ganar torneo. (Video: ESPN / Foto: EFE)

Federer vs. Anderson EN VIVO: horarios en el mundo

Argentina - 9:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

​Uruguay - 9:00 a.m.

​España - 2:00 p.m.

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:00 a.m.

​Inglaterra - 1:00 p.m.

Reino Unido - 1:00 p.m.

En tanto, Kevin Anderson accedió a los cuartos de final de Wimbledon luego de derrotar a Gaël Monfils. El sudafricano, 8 del mundo, intentará dar la sorpresa y dejar en el camino a Federer.

El historial entre Roger Federer y Kevin Anderson es claramente favorable para el suizo, quien está 4-0 ante el sudafricano. El partido de cuartos de final de Wimbledon será el primero entre ambos en césped.