Filipe Luis fue elegido como el Mejor Director Técnico de América, tras imponerse con claridad en la tradicional encuesta anual que realiza el periódico uruguayo El País. El entrenador de Flamengo coronó una temporada histórica al recibir el 72 % de los votos, reflejo del impacto y la contundencia de su trabajo al frente del conjunto brasileño.

El DT rojinegro tuvo un año extraordinario, en el que conquistó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño, además de sumar la Copa de Brasil, la Supercopa de Brasil, el estadual carioca, la Copa Challenger de la FIFA y el Dérbi de las Américas de la FIFA. Este impresionante palmarés fue determinante para que Felipe Luis se quedara con el máximo reconocimiento a nivel continental.

Su equipo se destacó no solo por los resultados, sino también por una identidad de juego marcada, regularidad competitiva y capacidad para responder en los momentos decisivos. Flamengo dominó el fútbol sudamericano durante la temporada, consolidándose como el club más exitoso del año bajo la conducción del joven estratega.

El podio de la encuesta lo completaron los entrenadores argentinos Gustavo Alfaro, quien obtuvo el 8,7 % de los votos (23), y Gustavo Costas, con el 5,6 % (15 votos). Ambos fueron reconocidos por sus campañas destacadas, aunque lejos del dominio ejercido por Felipe Luis, quien se erigió como el gran referente de los banquillos en América.