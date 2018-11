Final Copa Davis 2018 EN DIRECTO: Francia y Croacia iniciarán la serie este viernes (8:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) en el estadio Pierre-Mauroy de Lille.



El duelo entre Francia vs. Croacia iniciará con los dos primeros partidos de singles. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados de cada juego que definirá al nuevo campeón de la Copa Davis 2018.

Francia, vigente campeona de la competición centenaria del tenis por equipos, buscará de viernes a domingo sumar una segunda Ensaladera consecutiva, en Lille, ante una Croacia que fue el último país en eliminar a los 'Bleus' en la Copa Davis.

Final de Copa Davis 2018: ¿a qué hora juegan Francia vs. Croacia?

México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Francia - 2:00 p.m.

Nunca en la era moderna en la competición por equipos, Francia consiguió ganar la Davis en dos ediciones consecutivas, un logro del que solo cinco naciones pueden presumir, una de ellas España (2008, 2009).



"Disponemos de una oportunidad única, que no tendremos nunca más, de jugar la final de la Copa Davis en casa", indicó el capitán francés Yannick Noah. "Pero esta oportunidad solo se disfrutará de forma maravillosa si ganamos", añadió el antiguo tenista.



El anfitrión eligió la tierra batida como superficie de juego, un material que a menudo ha ido bien a los pupilos de Noah a lo largo de las dos últimas campañas, pero los N.1 y N.2 croatas, Marin Cilic, 7º del mundo, y Borna Coric, 12º, quien vive la mejor temporada de su aún corta carrera (22 años), presentan una seria amenaza.



Además, Croacia es el único equipo en hacer hincar la rodilla a Francia desde que está dirigida por Noah desde 2016. Fue precisamente con Cilic y Coric, en semifinales en Zadar aquel año.



Final de Copa Davis 2018: ¿cuándo juegan Francia vs. Croacia?

Viernes 23 de noviembre (Individuales)

Jeremy Chardy vs. Borna Coric

Jo-Wilfried Tsonga - Marin Cilic



Sábádo 24 de noviembre (Dobles)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut vs. Mate Pavic/Ivan Dodig



Domingo 25 de noviembre (Individuales)

Jeremy Chardy vs. Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga vs. Borna Coric

Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Francia?

Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Jo-Wilfried Tsonga

Nicolas Mahut

Pierre-Hugues Herbert

Yannick Noah (Capitán)

Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Croacia?

Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

Zeljko Krajan (Capitán)



Final de Copa Davis 2018: enfrentamientos entre Francia y Croacia en el torneo

Francia 4-1 Croacia - Primera ronda del Grupo Mundial (06-08 de febrero 2004).

Croacia 3-2 Francia - Semifinales del Grupo Mundial (16-18 de setiembre 2016).

Final de Copa Davis 2018: títulos y finales disputadas

1. Estados Unidos 32 victorias (61 finales)

2. Australia 28 (47)

3. Gran Bretaña 10 (20)

4. Francia 10 (18)

5. Suecia 7 (12)

6. España 5 (9)

7. República Checa 3* (5)

8. Alemania 3 (5)

9. Rusia 2 (5)

10. Croacia 1 (2)



* 1 título bajo la denominación de Checoslovaquia (1980)



FUENTE: AFP