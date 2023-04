Dio su descargo. Regatas Lima logró el deseado tricampeonato en la Liga Nacional Superior de Vóley 2023 al vencer por 3-1 a Alianza Lima en las finales. Sin embargo, un hecho generó la polémica en esta eliminatoria. Y es que Flavia Montes mandó a callar -supuestamente- a la afición blanquiazul.

En esa línea, la propia jugadora salió al frente para explicar su gesto y dejar en claro que dicho gesto no era dirigido a la afición de Alianza Lima, sino que para una mujer que la estuvo insultando a ella y a sus compañeras en todos los partidos de la serie.

¿Qué dijo Flavia Montes?

“El gesto que yo tuve fue específicamente para una persona que no sabe lo que es la empatía ni el respeto hacia un familiar difunto. Desde la primera final recibí insultos acerca de mi color de piel y palabras que no puedo escribir ni repetiría porque estamos en un programa”, aseveró en Movistar Deportes.

“Karla (Ortiz) y yo calentamos cerca a la hinchada de Alianza (Lima) y siempre nos insultaron, hablaron de mí, del color de mi piel, me pusieron sobrenombres que la verdad... Yo tengo mi nombre. Yo me llamo Flavia Montes. Y no me deben decir que ‘la miss’ o la fracasada, añadió.

🎙️ Flavia Montes: "Yo nací en La Victoria y soy hincha de Alianza. No fue dirigido para la hinchada, fue para una persona que desde la primera final nos estuvo insultando. Se burlaron de mí, de mi color de piel y con otros sobrenombres". #TengoUnPunto pic.twitter.com/PuWO5CzZjL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 30, 2023

“La señora estuvo ahí los cuatro partidos insultándonos. Se burló del fallecimiento de mi compañera Karla Ortiz (familiar de la jugadora), y dentro del partido me jugó una mala pasada, tengo que admitirlo porque se vio antideportivo. Tengo que darle un buen ejemplo a todas las niñas que me ven, pero también quiero darle ejemplo de que nadie nos tiene que pisotear ni yo agachar la cabeza”, sentenció Flavia Montes.