Por Raúl Castillo

La ‘Pelea del Siglo’ tendrá una Parte II. La primera edición (2015) llegó cinco años después del prime de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, y la segunda contienda será tras 10 años del deseo de los aficionados al pugilismo. El tiempo -a veces- aumenta más el deseo y, como en muchas secuelas en el cine y ahora streaming, el nuevo desenlace tendrá un final más comercial, aunque -ahí y muy latente- yace la esperanza de ‘Pac Man’ de infligirle la primera derrota de su carrera a ‘Money’: récord de 50-0. La imagen de un conteo de 10 segundos a Mayweather en la lona mantendrá la expectativa del filipino, como de los sintonizaremos el evento en Netflix.

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