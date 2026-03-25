La ‘Pelea del Siglo’ tendrá una Parte II. La primera edición (2015) llegó cinco años después del prime de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, y la segunda contienda será tras 10 años del deseo de los aficionados al pugilismo. El tiempo -a veces- aumenta más el deseo y, como en muchas secuelas en el cine y ahora streaming, el nuevo desenlace tendrá un final más comercial, aunque -ahí y muy latente- yace la esperanza de ‘Pac Man’ de infligirle la primera derrota de su carrera a ‘Money’: récord de 50-0. La imagen de un conteo de 10 segundos a Mayweather en la lona mantendrá la expectativa del filipino, como de los sintonizaremos el evento en Netflix.

En el 2015, eran otros tiempos. La ‘Pelea del Siglo’ fue un éxito financiero: el PPV rompió récords de ingresos en Estados Unidos con 410 millones de dólares, así como un récord de taquilla: 72.2 millones de venta de boletos. Hoy, la tecnología lo ha cambiado todo: ya no será un Pago por Evento, pero se espera que Netflix supere los 108 millones de espectadores en vivo en el planeta. Y, ciertamente, lo será. Cada vez que ‘Money’ ha entrado a un ring, la audiencia ha respondido: El Comercio ha roto récords en tiempo real en el ‘Minuto a Minuto’ en el 2015 y en el 2021, tras su ‘pelea’ con Conor McGregor. ‘Money’ vende ayer, hoy y siempre.

Mayweather Jr y Pacquiao. (Foto:EFE)

Mayweather Jr vs. Pacquiao: el presente antes de la pelea

Después de vencer por nocaut técnico al irlandés, Mayweather ha pasado retirado la mayor parte del tiempo retirado del boxeo y enfocado en millonarias inversiones inmobiliarias. Pese a que no se sube a un ring desde hace cinco años, el estadounidense ha sido enfático. “Ya peleé y vencí a ‘Manny’ una vez, está vez será el mismo resultado”. Como profesional, Mayweather es considerado el mejor peleador defensivo de la historia, aunque -con 49 años- es más que probable que Floyd no tenga los mismos reflejos que hace una década: las piernas ya no son las mismas, por lo que es muy posible que haga un cruce abierto de golpes entre ambos.

Por su parte, Pacquiao ha estado más activo: ha peleado ocho veces desde su derrota con Mayweather -Floyd, solo 2- y con una postulación a la presidencia de Filipinas en 2022. En medio, y con esa espina de hace 11 años, ‘Pac Man’ busca demostrar que, sin la lesión del hombre que lo afectó en su primera pelea, es capaz de vencer a Floyd en un cuadrilátero.

Los números de Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao. (Diseño: Christian Marlow / GEC)

“Quiero que viva con esa única derrota en su récord, Floyd y yo le dimos lo que sigue siendo la pelea más grande en la historia del boxeo, los aficionados han esperado lo suficiente, merecen esta revancha y será aún grande que ahora, que se transmitirá globalmente”, sentenció.

Sabemos que es un intento más de promoción que otra cosa, pues jamás presenciamos la ‘Pelea del Siglo’. Se han hecho películas históricas de las peleas de ‘Manos de Piedra’ de Roberto Durán (2016), Muhammad Alí (2001), James J. Braddock en Cinderella Man (2005) y Jake La Motta en ‘Toro Salvaje (1980), entre otras, pero ¿qué podría contarse entre Mayweather con Pacquiao?

El combate es el resultado de una alineación estratégica, en donde ambos han decidido salir del retiro de forma simultánea. Mayweather enfrentará a Mike Tyson y Pacquiao lo hará ante Ruslan Provodnikov, para llegar a tope en la condición física.

Mientras tanto y a la espera de un anuncio, aún no se ha definido en qué división ni a cuantos asaltas se disputará la pelea. Solo tenemos fecha (19 de setiembre del 2026), lugar (La Esfera) y promotoras (Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions) en asociación con CSI Sports/Fight Sports.

Ahora, ¿una vez terminada esta pelea? ¿El boxeo tendrá suficiente poder para seguir atrayendo a las plataformas más importantes? Por ahora, todo parece ser más espectáculo que deporte.

SOBRE EL AUTOR