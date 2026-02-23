Por Redacción EC

Las leyendas del boxeo Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en el cuadrilátero más de once años después de su primer combate, considerado en su momento “La Pelea del Siglo”, disputada en 2015. El histórico duelo de revancha ya fue confirmado oficialmente y genera gran expectativa entre los aficionados de este deporte alrededor del mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.