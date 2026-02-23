Las leyendas del boxeo Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en el cuadrilátero más de once años después de su primer combate, considerado en su momento “La Pelea del Siglo”, disputada en 2015. El histórico duelo de revancha ya fue confirmado oficialmente y genera gran expectativa entre los aficionados de este deporte alrededor del mundo.

¿Cuándo es la pelea de Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao EN VIVO?

Este esperado segundo capítulo está programado para el sábado 19 de septiembre de 2026 y se llevará a cabo en The Sphere de Las Vegas, un recinto moderno que será escenario del combate profesional entre estas dos figuras icónicas del boxeo.

A diferencia del primer enfrentamiento, esta vez el combate se disputará como pelea profesional y no solo como una exhibición, lo que significa que el invicto de Mayweather (50-0) estaría en juego y Pacquiao buscará la única derrota en la carrera del estadounidense.

¿Dónde ver Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao EN VIVO?

Para ver este evento, Netflix tendrá derechos de transmisión en todos los países, lo que permitirá que espectadores de todo el mundo puedan seguir el evento en vivo a través de la plataforma de streaming. La expectativa es alta, pues se trata de un choque entre dos de los boxeadores más influyentes de la historia.