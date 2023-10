Para los apasionados de la Fórmula 1 en América, las próximas semanas prometen emociones sin igual. Durante el próximo mes, el continente americano albergará cuatro emocionantes eventos de Fórmula 1. Comenzará con el Sprint del Gran Premio de Texas este fin de semana, seguido por la carrera en el circuito Hermanos Rodríguez de México, continuando con la icónica Interlagos en Brasil y concluyendo el 23 de noviembre con la innovadora prueba nocturna del GP de Las Vegas. A pesar de que los campeonatos ya están decididos con el tricampeonato de Max Verstappen y el bicampeonato de Red Bull, aún queda mucho en juego en las próximas carreras.

Es posible que los vientos del hemisferio occidental hayan cambiado la dinámica habitual de la categoría o que Red Bull haya bajado su intensidad para dar protagonismo a otros competidores. Sea cual sea la razón, en la clasificación del viernes para la carrera del domingo, Ferrari sorprendió al asegurarse la pole position, mientras que McLaren, con Lando Norris, se situó en la segunda posición. Esto ha dejado a los Red Bull, que han tenido que conformarse con la sexta posición (Verstappen) y la novena posición (Pérez), fuera de la primera fila. Cabe destacar que en este circuito, ningún piloto que haya partido desde la tercera posición hacia atrás ha ganado.

Ferrari celebra la pole position de Leclerc mientras lucha por el subcampeonato en ambas categorías, tanto en pilotos como en constructores. La escudería italiana ha superado a Mercedes, su principal rival en la batalla por el segundo lugar en la clasificación de equipos. Todo apunta a que la competencia entre Ferrari y Mercedes será intensa, ya que ambos equipos están en su mejor momento y McLaren también está en buena forma en la segunda mitad de la temporada, lo que promete más podios durante la gira americana.

Hace una semana, en Marina Bay, Sainz logró una victoria para Ferrari, y este domingo Leclerc lidera desde la posición de honor. Ferrari parece haber iniciado su ascenso justo a tiempo para defender su posición como uno de los equipos de élite. La escudería ha tenido una temporada en constante mejora: los errores en boxes se han reducido, las estrategias están funcionando y el rendimiento en pista es sólido. Los abandonos son parte del juego, especialmente cuando se busca el límite. Ferrari está luchando y eso es un logro en sí mismo. Quizás tener a McLaren como referencia en lugar de preocuparse por alcanzar a Red Bull ha ayudado a mantener los objetivos más realistas, lo que ha llevado a un aumento en los éxitos.

Are you ready? It’s 𝗥𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗔𝗬 here in Austin 🙌#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/UR4E1OL4nF — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 22, 2023

Sin embargo, en el equipo Red Bull, Checo Pérez es motivo de preocupación. El piloto mexicano no ha mejorado su nivel y está a punto de perder el subcampeonato, a pesar de tener el mejor coche en la parrilla. El equipo ha centrado su atención en él, en gran medida porque ya han alcanzado sus objetivos, pero los resultados no llegan. La próxima semana, Pérez correrá en el circuito de los Hermanos Rodríguez, frente a su público, y todo apunta a que aún no puede salir de su racha de malos resultados. Lewis Hamilton está detrás, respirando en medio de circuitos que le favorecen. En Texas, donde se corre hoy, ha ganado en seis ocasiones, en Brasil ha ganado tres de las últimas seis carreras. Incluso en México ha logrado dos victorias, mientras que Checo no ha ganado ninguna. Esta situación pone presión sobre Pérez, ya que los aficionados esperan que gane en casa la próxima semana y rompa el maleficio que ningún piloto local ha superado en el circuito de los Hermanos Rodríguez. Su afición espera que sea él quien haga sonar el himno nacional “Mexicanos, al grito de guerra” en el podio. A pesar del calendario favorable de Hamilton, su coche no debería ser superior. Así que Checo enfrenta esta etapa final, esperando cumplir con las expectativas de manejar un coche favorito, a pesar de estar en un mal momento deportivo y con todos los ojos puestos en él. COTA puede ser, para Sergio, el salto anímico que espera, el inicio de su resurrección o la antesala de una decepción.

--