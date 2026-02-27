Fórmula 1: horarios y claves del GP de Australia, apertura de la temporada 2026

La temporada 2026 de Gran Premio de Australia comenzará oficialmente del 6 al 8 de marzo en el tradicional Albert Park Grand Prix Circuit. Como es habitual, la acción en pista tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación que decidirá la parrilla y la carrera que abrirá el campeonato mundial.

El cronograma completo contempla, en hora local de Melbourne (GMT +11), que las actividades de viernes arranquen con la primera sesión de prácticas el viernes por la mañana/mediodía (alrededor de las 12:30 p. m.) y culminen con la segunda práctica de la jornada. El sábado está reservado para la tercera práctica y la clasificación oficial, programada para el final de la tarde (alrededor de las 16:00 h).

La carrera del domingo está prevista para la tarde local, aproximadamente a las 15:00 h, con pilotos y constructores buscando acumular los primeros puntos del año tras meses de preparación, pruebas y presentaciones de monoplazas nuevos. El circuito de Albert Park, de 5,278 km de longitud, presenta un reto de 58 vueltas que suman unos 306 km de recorrido, con amplias zonas de alta velocidad y curvas que suelen ofrecer espectáculo y oportunidades de adelantamiento.

A dozen winners on the grid in 2026! 🤩



Will we see this list grow this season? 👇#F1 pic.twitter.com/zs2XrKfp9w — Formula 1 (@F1) February 26, 2026

Los fanáticos de la disciplina podrán seguir la trasmisión en vivo de las sesiones, dependiendo de su región, a través de servicios de streaming especializados y broadcasters con derechos del evento. En algunos países, plataformas como la oficial de la F1 (F1 TV) ofrecen cobertura en directo de entrenamientos, clasificación y carrera, mientras que canales televisivos y servicios digitales transmitirán la acción completa.

Este GP de Australia marca el inicio de una temporada que promete intensas rivalidades entre equipos tradicionales y nuevos aspirantes, con pilotos consagrados y jóvenes talentos enfrentando la primera gran prueba del calendario 2026.