Fórmula 1: horarios y claves del GP de Australia, apertura de la temporada 2026
Por Redacción EC

La temporada 2026 de Gran Premio de Australia comenzará oficialmente del 6 al 8 de marzo en el tradicional Albert Park Grand Prix Circuit. Como es habitual, la acción en pista tendrá tres sesiones de entrenamientos libres, una clasificación que decidirá la parrilla y la carrera que abrirá el campeonato mundial.

