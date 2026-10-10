La carrera Sprint del GP Singapur de la F1 terminó con un episodio polémico para McLaren. Cuando faltaban pocos metros para la bandera a cuadros, Lando Norris intentó adelantar a su compañero Oscar Piastri en una maniobra que terminó con ambos monoplazas fuera de control y alteró el resultado de la competencia.

El incidente ocurrió en la última vuelta, cuando los dos pilotos británicos y australianos luchaban por acercarse a Charles Leclerc, de Ferrari, quien ocupaba la tercera posición. Norris buscó superar a Piastri por el interior de la curva 5 del circuito urbano de Marina Bay, pero el espacio se redujo y ambos autos terminaron tocándose.

El contacto provocó que los dos McLaren perdieran el control. Piastri terminó contra las barreras de protección y no pudo completar la carrera, mientras que Norris logró reincorporarse a la pista y cruzar la meta en el octavo lugar, último puesto que otorgaba puntos en la Sprint.

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

¿Qué dijeron Lando Norris y Oscar Piastri tras el accidente?

Tras el incidente, Norris explicó por radio que había visto una oportunidad para adelantar a su compañero. El británico consideró que tenía espacio para intentar la maniobra, aunque reconoció que la situación se complicó cuando el margen disponible comenzó a reducirse.

“Fui por ello, el espacio se cerró un poco más de lo que me hubiera gustado”, explicó Norris, según declaraciones recogidas por la web oficial de la Fórmula 1. El piloto también señaló que tuvo que intentar evitar el contacto cuando advirtió que ya no había suficiente espacio para completar el adelantamiento.

Por su parte, Piastri sostuvo que necesitaba revisar las imágenes para entender lo ocurrido. El australiano indicó que no había visto a Norris en el vértice de la curva y que, antes de la maniobra, consideraba que su compañero se encontraba a una distancia considerable.

El choque dejó un sabor amargo para McLaren, que perdió la oportunidad de sumar puntos importantes con ambos pilotos en una carrera marcada por la lluvia, los accidentes y los cambios en el orden de competencia.

Max Verstappen ganó la Sprint del GP de Singapur

Mientras McLaren protagonizaba el incidente de la jornada, Max Verstappen aprovechó las circunstancias para quedarse con la victoria de la carrera Sprint. El neerlandés, al volante de Red Bull, cruzó la meta por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari, y Charles Leclerc, quien completó el podio.

La competencia estuvo condicionada por la lluvia que cayó sobre el circuito urbano de Marina Bay antes de la largada. Las condiciones obligaron a retrasar el inicio y llevaron a los pilotos a utilizar neumáticos intermedios durante una prueba en la que varios competidores sufrieron accidentes o problemas que los dejaron fuera de carrera.

El choque entre Norris y Piastri quedó bajo revisión de los comisarios deportivos. La investigación podría tener consecuencias para los pilotos de McLaren, en una jornada que volvió a poner bajo los reflectores la rivalidad interna de la escudería británica.