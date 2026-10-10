Por Redacción EC

La carrera Sprint del GP Singapur de la F1 terminó con un episodio polémico para McLaren. Cuando faltaban pocos metros para la bandera a cuadros, Lando Norris intentó adelantar a su compañero Oscar Piastri en una maniobra que terminó con ambos monoplazas fuera de control y alteró el resultado de la competencia.

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