Fórmula 1: primera práctica del GP de Azerbaiyán se suspende por un hecho surrealista

El mayor torneo de automovilismo mundial detenido por culpa de una tapa de alcantarilla. ¿Suena surrealista, cierto? Pues eso mismo es lo que ha ocurrido en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán. En dicho contexto, el equipo Williams fue el más perjudicado al ver cómo George Russell destrozaba el piso de su auto al levantar una de estas tapas. El hecho obligó a la dirección de la carrera a suspender todo cuando iban apenas doce minutos de la primera tanda de prácticas.

El joven piloto inglés se encontró con la cubierta algo levantada luego de que Charles Leclerc (Ferrari) fuera el que la moviera ligeramente un poco antes. George no pudo evitar el golpe. Por suerte, no tuvo ningún problema para controlar su coche y paró sin mayores contratiempos.

"Sufrí un terrible golpe. El motor se apagó por completo y el suelo del coche quedó destrozado. También estoy preocupado por el chasis", explicó Russell después del accidente. Los miedos del británico, quien está cumpliendo su primera temporada en la Fórmula 1, se hicieron realidad: no podrá participar de la segunda etapa de entrenamientos y tendrán que reemplazar completamente el chasis del auto debido al daño causado por una de las 300 tapas de alcantarilla que se encuentran en el circuito urbano de Bakú. Las reglas de la F1 obligan a sellar las tapas en cada circuido, una máxima que no se cumplió.

Mientras tanto, Lewis Hamilton, pentacampeón y actual líder, bromeó en su Instagram. El británico grabó una historia diciendo lo siguiente: “¿Cómo puede ser que no hayan sellado las tapas de las alcantarillas? Bueno, al menos me da tiempo para ponerme al día con Game of Thrones”.

Hace poco se celebró la carrera número mil en China. Sin embargo, en 69 años de historia, la F1 ha tenido hechos insólitos, negligencias y accidentes, algunos mortales.

-1950: Una ola de mar en la carrera-

Durante la vuelta inicial del GP de Mónaco (primera vez que se corría ahí), una ola del mar invadió la pista. La combinación del agua del Mediterráneo con el aceite de los bólidos convirtió la pista de velocidad en una de hielo. Afortunadamente todo quedó en un susto. Varios toques, algunos coches fuera de combate y poco más. Ese día el argentino Juan Manuel Fangio, al mando del Alfa Romeo 155 nº 34, inauguró su legendario palmarés de 24 victorias en el Gran Circo.

-2005: Papelón sobre ruedas-

Cuando todavía se corría en el circuito de Indianápolis, se realizó una de las competencias más recordadas de la historia, ya que solamente fueron de la partida seis autos debido a que el proveedor de neumáticos Michelin no daba seguridad de que la goma aguante toda la competencia.

-2018: Canadá no se salva-

En el Gran Premio de Canadá quedó en la boca de todos por un hecho insólito. La modelo Winnie Harlow fue invitada a bajar la bandera de cuadros, pero lo hizo una vuelta antes. Ante el hecho la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tuvo que salir a dar explicaciones, ya que existe una regla que condena el hecho de bajar a la zona antes de tiempo.

-1994: El accidente que todos lamentan-

Durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola el 1 de mayo, a la altura de la famosa curva de Tamburello, Ayrton Senna se estrelló contra el muro de contención a 216 km/h, mientras una barra de la suspensión atravesaba la visera y le ocasionaba fracturas mortales en el cráneo.

Tras el accidente, Senna, con serias heridas en el cráneo, yacía inconsciente mientras la carrera era suspendida y las asistencias médicas se acercaban hasta el vehículo. Minutos más tarde fue trasladado en helicóptero al hospital de Maggiore de Bolonia, donde permaneció en coma algunas horas. Poco después se produjo su muerte. Un hecho que hasta ahora se lamenta en el mundo del automovilístico. Hasta el día de hoy continúa la polémica: ¿quién tuvo la culpa del accidente mortal del brasileño? La organización por no colocar mayores elementos de seguridad en esa curva peligrosa o fue una imperfección del monoplaza de Senna.