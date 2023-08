La WWE Summerslam 2023 se desarrollará este sábado 5 de agosto, a partir de las 17:00 (hora de México) y 18:00 (hora de Perú). El Ford Field de Detroit, con capacidad para más de 78 mil espectadores, será escenario de uno de los mayores eventos de la empresa de lucha libre. En este certamen podremos apreciar combates impensados como Cody Rhodes vs. Brock Lesnar o Roman Reigns vs. Jey Uso por el título Universal Indiscutible de la WWE. Sintoniza las señales de FOX Sports Premium, Peacock y WWE Network para no perderte ningún detalle. Asimismo, en El Comercio te compartiremos el minuto a minuto en tiempo real.

