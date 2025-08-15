Francesca Maguiña y Yleymi Muelle obtuvieron una nueva medalla de bronce en dobles de tenis. Derrotaron a una dupla colombiana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Redacción EC

Las peruanas Francesca Maguiña y Yleymi Muelle lograron una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al quedarse con la medalla de bronce en la modalidad de dobles femenino de tenis. El dúo nacional se mostró sólido y competitivo en todo momento, demostrando carácter para sobreponerse a los momentos difíciles del partido.

En el encuentro por el tercer puesto, Maguiña y Muelle enfrentaron a las colombianas Mariana Higuita y María Sánchez, rivales de gran nivel que exigieron al máximo a las peruanas. Sin embargo, con un juego efectivo y una gran coordinación en la cancha, las representantes nacionales lograron imponerse y asegurar un lugar en el podio.

Este triunfo refleja el buen momento que atraviesa el tenis juvenil peruano, donde nuevas generaciones comienzan a hacerse un nombre en torneos internacionales. Tanto Francesca como Yleymi ya habían mostrado progresos en competencias previas, y esta medalla les permite consolidar su crecimiento deportivo y representar al país con orgullo.

Con la medalla de bronce conseguida en Asunción, Perú suma su undécima medalla en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción: 1 de oro, conseguida por Renzo Fukuda en esgrima (florete individual), 2 de plata y 8 de bronce en distintas disciplinas, reflejando el buen desempeño de la delegación nacional en la cita juvenil continental.

