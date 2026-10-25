El deporte peruano sumó nuevas alegrías en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro 2026, disputado en Buenos Aires, Argentina. Francisco Boza, medallista olímpico en Los Ángeles 1984, y su hija Almudena destacaron en el certamen continental al conquistar medallas y compartir juntos un logro especial en una disciplina que los une.

‘Pancho’ Boza y Almudena consiguieron la medalla de plata en la modalidad de Fosa Olímpica, en la competencia por equipos mixtos. A ese resultado se sumó la presea dorada de la joven tiradora en la prueba por equipos femeninos, una actuación que le permitió subir nuevamente al podio y llevar más medallas para el Perú.

“Es un orgullo y felicidad enorme poder compartir este lindo deporte juntos y más aún conseguir medallas juntos”, expresó Almudena desde Argentina. La deportista resaltó así el significado de competir al lado de su padre, quien hizo historia para el país al ganar la medalla de plata en tiro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Pacho Boza y su hija Almudena se subieron al podio en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro

La delegación nacional también celebró la destacada actuación de Marko Carrillo, quien conquistó dos medallas de oro en el campeonato: una en Pistola Libre y otra en Pistola Estándar. En la prueba de Pistola Libre a 50 metros, el peruano registró 531 puntos y superó a los argentinos Javier Beviacqua, medallista de plata con 514 unidades, y Pablo Jofré, quien terminó tercero con 510.

El Campeonato Sudamericano de Tiro Deportivo se disputó del 21 al 25 de octubre en Buenos Aires y reúne a representantes de distintos países de la región. Con los podios de Boza, su hija Almudena y Carrillo, el equipo peruano reafirma su presencia en el certamen y suma resultados destacados en distintas modalidades de esta disciplina.