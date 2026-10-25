Pacho Boza y su hija Almudena se subieron al podio en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro.
Pacho Boza y su hija Almudena se subieron al podio en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro.
Por Redacción EC

El deporte peruano sumó nuevas alegrías en el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro 2026, disputado en Buenos Aires, Argentina. Francisco Boza, medallista olímpico en Los Ángeles 1984, y su hija Almudena destacaron en el certamen continental al conquistar medallas y compartir juntos un logro especial en una disciplina que los une.

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