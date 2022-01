Conforme a los criterios de Saber más

Francisco Calle ha nacido para ser un auténtico campeón. Apenas tiene 20 años, pero ya se expresa con la madurez propia de un veterano. Su voz deleita una confianza única como la que refleja -sin miedo alguno- en las pistas de carrera. El joven piloto limeño sueña en grande, pero no se precipita. Sabe que lo mejor es ir paso a paso. Y el haber ganado la categoría TC Light de Las 6 Horas Peruanas en su debut profesional y a tan corta edad significa que está yendo por el camino correcto.

Su aventura automovilística empezó a muy corta edad. La adrenalina forma parte de su vida desde que tiene memoria y por ello, su pasión por los autos de carrera le acompañó en toda su infancia. Al principio fue únicamente para divertirse, pero poco a poco se convirtió en un asunto serio.

Al ser un niño, la única forma para que Francisco emprenda sus andanzas en una pista de carrera fue a través del kartismo . A partir de sus ocho años, comenzó una historia de regocijo con los karts que se alquilan en el kartódromo de Asia. “No tenía presupuesto para uno de verdad”, recuerda.

El único objetivo en ese entonces era entretenerse, pero en el 2015 ya todo cambió para él. Se dio cuenta que su sueño era ser automovilista profesional y utilizó el kartismo para entrenarse seriamente. “Como no tenía licencia tenía que adiestrarme de alguna forma”, explica.

Francisco Calle y sus inicios en el automovilismo

Al cumplir la mayoría de edad, Francisco Calle utilizó todos sus ahorros y -apoyado por sus padres- logró comprar el auto de sus sueños: el legendario Toyota Trueno AE86. Y ya absolutamente nada podía detenerlo.

“Tan pronto me saqué la licencia, mi papá me ayudó a comprar el auto que tengo ahora. En menos de una semana de tenerlo, me inscribí en Autocross. Y ahí fue cuando todo empezó”, dice.

Toyota Trueno AE86, el auto de Francisco Calle | Foto: Piero Polar Bustinza

Un camino de sobreexigencia

Con solo 20 años, Francisco Calle debutó profesionalmente en Las 6 Horas Peruanas y lo hizo a lo grande. En el autódromo de La Chutana, el joven piloto le dio una victoria valiosa a su equipo (MT Racing) en la categoría TC Light. Incluso, consiguió el primer lugar en el track day y el autocross en el resultado general anual 2021 .

“Esperemos que esto sea el momento para que una nueva generación se aproxime al deporte. Me gustaría ver más pilotos jóvenes aventarse a este deporte y bueno a mí me parece una experiencia invaluable. O sea, mi primera carrera y ser capaz de ganarla es algo que no me puedo creer. Sin embargo, no creo que esto sea todo. Es un avance para lo que se viene a futuro”, expresa con emoción.

Francisco Calle y su triunfo en Las 6 Horas Peruanas

El camino de Francisco hacia el éxito ha sido agridulce. Casi siempre obtuvo buenos resultados en las competencias amateur antes de su debut profesional. No obstante, hay un tema peculiar que no le dejaba disfrutar por completo estas victorias.

Sucede que en toda competencia, el piloto veinteañero siempre exige a su auto en la pista, lo cual ha provocado que se malogre en varias oportunidades, especialmente en los track days. Son los riesgos que él asume, pero nunca se siente a gusto con esa situación.

“Es un deporte que requiere exigencia, no solo física, sino también en la máquina. O sea, correr a un ritmo bastante fuerte por largos periodos de tiempo le hace daño al motor. Eso te juega en contra. Tienes que repararlo cada vez que terminas. Hay ocasiones donde generas tanto daño al motor, que tienes que dejar tu auto fuera de comisión por una temporada”, aclara.

Francisco Calle y la sobreexigencia con su auto

Sea como fuere, las infinitas veces que su Toyota Trueno AE86 se ha estropeado ha servido para que Francisco emprenda una travesía triunfal. Sin duda, ha valido la pena repararlo tantas veces.

Apunta alto

La conquista de Las 6 Horas peruanas, la carrera de circuito más importante del país, marca el inicio de muchas cosas buenas para Francisco Calle. De hecho, su equipo quiere seguir contando con él para los próximos desafíos que se vienen en este 2022 con carreras de larga resistencia.

El piloto veinteañero apunta tan alto como los referentes peruanos de este deporte. Quiere seguir el ejemplo de Nicolás Fuchs, Raúl Orlandini, Ricardo Dasso, entre otros, y no descarta competir en un futuro en el formato rally como los mencionados, pero su pasión está en las pistas.

De hecho, la meta de Francisco Calle es correr en el extranjero, primero en países como Ecuador y Argentina. Aunque, a largo plazo le gustaría llevar la bandera peruana en competencias fuera de Latinoamérica.

“Me gustaría llegar a correr en Le Mans. Es una supercarrera, una de las más importantes en la historia del automovilismo. Mi objetivo es algún día llegar a correr ahí y ganar obviamente. Pero los sueños empiezan pequeños”, se ilusiona.

Francisco Calle con el trofeo de Las 6 Horas Peruanas

La juventud es su gran fortaleza para perseguir sus más grandes ambiciones. “Si a esta edad estoy teniendo buenos resultados, en el futuro voy a poder ser mejor”, explica. Eso sí, esto también le puede jugar en contra, ya que no tiene tanta experiencia como los otros pilotos que llevan años compitiendo.

Sin embargo, Francisco Calle no le teme al futuro. Es consciente de que tiene un largo camino por recorrer y hará hasta lo imposible para conseguir sus objetivos. “En cinco años me veo con más experiencia y con más títulos bajo el cinturón, pero siempre apuntando a más”, sentencia.

Poco apoyo

Un hecho que Francisco Calle no se cansó de repetir en la entrevista es que el automovilismo es un deporte costoso. Lamentablemente, no todos los que quisieran están al alcance de poder invertir en esta disciplina, por lo que muchos desisten de arriesgarse en la aventura adrenalínica.

“Es un deporte caro, por el cual muchas personas le tienen una especie de resentimiento al no tener los medios para poder competir. Afortunadamente, yo he recibido bastante apoyo de mi familia, de mi mamá y mi papá”, señala.

No ha sido nada fácil este camino. Incluso, el mismo Francisco ha tratado de ingeniárselas para conseguir el dinero por su cuenta, pero sus padres no lo han permitido. La misión de él es enfocarse en su carrera universitaria -estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima-; de lo demás se ocupan sus progenitores. “Siempre me han dicho que yo me concentre en mis estudios y mientras lo haga bien, ellos me van a seguir apoyando”, indica.

Las dificultades en el tema económico no han faltado. El deporte le ha afectado financieramente en varias oportunidades. De hecho, Francisco nunca recibió apoyo de la Federación Deportiva Peruana de Automovilismo Deportivo (FEPAD) para su preparación y espera que esas cosas cambien pronto.

“En parte, eso es un motivo por el cual más personas no se atreven a meterse. Ven el automovilismo como un deporte caro y dicen que no vale la pena. Prefieren no hacerlo para no dar gastos fuertes. Es una situación difícil (...) Antes sí se promovía mucho más. Ahora rara vez veo un anuncio de carreras o algo por el estilo. Ya no veo tanto entusiasmo. Me parece una lástima”, opina.

