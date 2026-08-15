Franco Baltazar da el golpe en el Judo Grand Prix Lima 2026: venció a medallista olímpico William Lima.
Franco Baltazar da el golpe en el Judo Grand Prix Lima 2026: venció a medallista olímpico William Lima.
Por Redacción EC

El peruano Franco Baltazar protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada inaugural del Judo Grand Prix Lima 2026. En la categoría -66 kg, el judoca nacional derrotó por ippon al brasileño William Lima, actual medallista de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024, y desató la celebración del público en el Polideportivo 3 de la Videna, en San Luis.

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