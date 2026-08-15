Franco Baltazar da el golpe en el Judo Grand Prix Lima 2026: venció a medallista olímpico William Lima.

El peruano Franco Baltazar protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada inaugural del Judo Grand Prix Lima 2026. En la categoría -66 kg, el judoca nacional derrotó por ippon al brasileño William Lima, actual medallista de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024, y desató la celebración del público en el Polideportivo 3 de la Videna, en San Luis.

Baltazar mostró personalidad y determinación ante uno de los principales exponentes internacionales de su categoría. El triunfo representa un importante resultado para el deportista peruano, que busca sumar puntos para el ranking internacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Judo Grand Prix Lima 2026, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Judo, reúne a 350 judocas de 60 países en tres tatamis instalados en la Videna. La competencia representa una oportunidad para que los representantes nacionales se midan ante algunos de los mejores exponentes del mundo.

Otra peruana que celebró un buen debut fue Brillith Gamarra, quien busca repetir el éxito conseguido en el Grand Prix del año pasado, disputado en el coliseo Dibós. La judoca nacional se impuso por 1-0 ante la surcoreana Poseo Yang en su categoría, avanzando con un resultado positivo en el torneo.

La jornada también tuvo participación de Driulys Rivas, quien consiguió una victoria frente a la española Laura Games. Con sus representantes buscando avanzar en el torneo, Perú espera seguir sumando resultados destacados en un Grand Prix que reúne a la élite mundial del judo.

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