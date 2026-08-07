Franco Colapinto vivió un inesperado episodio durante sus vacaciones de verano. El piloto argentino denunció que sufrió un robo mientras se encontraba en Italia, donde disfruta del receso de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, el corredor de Alpine informó que varios objetos personales fueron sustraídos, entre ellos ropa y un equipo de mate, aunque no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del hecho.

Franco Colapinto. (Foto: Getty Images)

“Última foto con esta ropa, el mate, etc., etc. Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”, escribió Colapinto junto a imágenes en las que aparece utilizando algunos de los objetos que luego fueron robados.

Colapinto reaccionó con ironía tras el robo

El piloto argentino continuó su publicación con un comentario cargado de humor sobre uno de los objetos que más lamentó perder.

“Ni la matera me dejaron, estoy seguro que no les va a gustar el mate. Quién hubiera dicho que unos europeos le iban a robar todo a un latino…”, expresó.

El presente de Colapinto en la Fórmula 1

Más allá del incidente fuera de las pistas, Franco Colapinto atraviesa su primera temporada consolidado en la Fórmula 1.

El piloto argentino ocupa actualmente el duodécimo puesto en el Mundial de Pilotos 2026, con 19 puntos acumulados en once carreras disputadas.

Su mejor resultado hasta el momento llegó en el Gran Premio de Canadá, donde logró finalizar en la sexta posición y sumar importantes unidades para su campeonato.

En el Campeonato de Constructores, Alpine se ubica en la sexta posición con 61 puntos, en una temporada donde el equipo continúa buscando mejorar su rendimiento frente a sus rivales.

Colapinto se prepara ahora para volver a la actividad oficial luego del descanso veraniego de la categoría reina del automovilismo.

VIDEO RECOMENDADO