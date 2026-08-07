Franco Colapinto: ¿Cuándo corre, a qué hora y dónde en su debut con Alpine?
Franco Colapinto: ¿Cuándo corre, a qué hora y dónde en su debut con Alpine?
/ GIUSEPPE CACACE
Por Redacción EC

Franco Colapinto vivió un inesperado episodio durante sus vacaciones de verano. El piloto argentino denunció que sufrió un robo mientras se encontraba en Italia, donde disfruta del receso de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

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