Por Redacción EC

Franco Colapinto protagonizó una jornada agridulce en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó en el noveno puesto y sumó dos puntos, pero terminó visiblemente afectado por un error que, según reconoció, le impidió luchar por un resultado mucho más importante.

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