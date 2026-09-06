Franco Colapinto protagonizó una jornada agridulce en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó en el noveno puesto y sumó dos puntos, pero terminó visiblemente afectado por un error que, según reconoció, le impidió luchar por un resultado mucho más importante.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso”, expresó Colapinto tras la carrera, entre lágrimas.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza 🥺💔🇦🇷



¡Arriba, Franco!



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Colapinto llegó a estar tercero

El argentino había comenzado de gran manera en Monza. Tras el relanzamiento de la carrera por el accidente de Charles Leclerc, logró avanzar hasta colocarse tercero, superando incluso a Max Verstappen.

Sin embargo, un despiste en la zona de Lesmo lo hizo perder varias posiciones y caer hasta el decimosexto lugar. El propio Colapinto asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así. Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí”, señaló.

Gran remontada para terminar en los puntos

Pese al golpe, Colapinto reaccionó y protagonizó una importante remontada. Con algunos daños en su Alpine, recuperó posiciones hasta terminar noveno, incluyendo destacados adelantamientos sobre Carlos Sainz, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.

El resultado le permitió sumar dos puntos en Monza, aunque el piloto argentino se quedó con la sensación de que tenía una oportunidad de conseguir un resultado histórico.

“Aprender de esto y seguir”, concluyó Colapinto, intentando rescatar lo positivo de una carrera en la que mostró velocidad y capacidad de recuperación, pero también quedó marcado por el error que le impidió pelear por los primeros puestos.