Gabriel Deck arribó a la NBA con la esperanza de poder convencer a Oklahoma City Thunder para asegurarle un acuerdo para la próxima temporada. El oriundo de Colonia Dora firmó un contrato no garantizado, es decir, la franquicia decidirá si contará con él o no para la siguiente campaña con OKC. Por lo pronto, tras sus primeros tres juegos oficiales, su coach Mark Daigneault, se ha mostrado contento con lo brindado por ‘Tortuga’.

Oklahoma City Thunder, mediante su General Manager Sam Presti, decidió terminar con el proyecto anterior y mirar al futuro. Con 34 selecciones de NBA Draft por los próximos siete años, OKC ha asegurado un mejor futuro que presente. En la actualidad, el equipo tiene mucho talento joven y sus scouts consiguieron convencer a Gabriel Deck para que deje Real Madrid y se una sobre el final de la presente temporada al equipo de la NBA.

En la previa al duelo frente a Phoenix Suns, pude conversar con Mark Daigneault sobre Gabriel Deck. Le formulé la siguiente pregunta: “Coach, el equipo promedia 18.3 transiciones por partido, ¿cree usted que Gabriel Deck puede aprovechar eso en su juego ofensivo?”

Gabriel Deck tendrá 7 juegos para convencer a OKC de extenderle el contrato para la próxima temporada | Foto: AP

El entrenador respondió lo siguiente: “De todas maneras. Gabi (así le dice el entrenador), como el resto de nuestro equipo, está en la capacidad de aprovechar las transiciones para conseguir puntos. En la NBA, si quieres eficiencia ofensiva, tienes que buscar las transiciones. Sabemos que las defensas son muy sofisticadas y para quebrarlas, debemos buscar transiciones. Quizás no con tantos jugadores, aunque el volumen ayuda, pero sí conociendo la ventaja de atacar sin tener a la defensiva contraria establecida. Sobre Gabi, es algo que puede aprovechar, lo mostró frente a Pacers. Esperamos que sea constante en su juego, sobre todo cuando el rival falla o capturamos un balón suelto”.

El santiagueño no desentonó frente a Suns: contribuyó con 11 puntos, seis asistencias y tres rebotes en 18:42 minutos de juego. Sin embargo, no pudo evitar la derrota por 123-120. Sin embargo, el argentino dejó una grata impresión y esto fue reconocido por sus compañeros tras finalizar el encuentro.

Gabriel Deck vs. #AlwaysGame

8 puntos

10 rebotes

23:52 minutos

4-12 TC

0-2 3PT

0-2 Tiros libres

2 asistencias

1 robo

+- -21

Los suplentes de OKC convirtieron 65 de los 120 convertidos por el equipo dueño de casa. Es por ello que le consulté al coach Daigneault por el “orgullo que siente sobre el esfuerzo de la segunda unidad”. Ante ello, el entrenador afirmó: “Me siento muy contento, no solo por la segunda unidad, me siento feliz por el esfuerzo de todos los que jugaron hoy. Veníamos de una terrible derrota (152-95 frente a Pacers) y el equipo mostró un carácter único, me quedo tranquilo con ello”.

Sobre la performance de Gabriel Deck, Théo Maledon dijo lo siguiente: “Es un gran sujeto, alguien que había conocido antes por la TV, lo había visto en el Real Madrid y en la selección de Argentina. Es un buen jugador, tiene un Basketball IQ muy alto, es bueno tenerlo aquí con nosotros”.

Del mismo modo, Ty Jerome dijo lo siguiente: “Me sorprende lo arriesgado que es. Es muy complicado venir y encajar en un equipo que no conoces. Es muy agresivo para jugar, si lo ves en el campo, piensas que ha jugado con nosotros toda la temporada. Me ha impresionado mucho dentro del campo”.

Cabe destacar que Gabriel Deck tendrá siete partidos para terminar de convencer a OKC para extenderle el contrato. En sus primeros tres juegos, ‘Tortuga’ promedia 7.0 puntos por partido, 6.0 rebotes por partido y 2.3 asistencias en 19.1 minutos de juego.