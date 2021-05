Conforme a los criterios de Saber más

Llegar a la NBA es –probablemente– el sueño más importante de todos los jugadores de baloncesto a nivel mundial. Se puede evidenciar con la cantidad de jugadores que se “declaran elegibles” para todos los NBA Drafts y los contratos de 10 días que aceptan los jugadores FIBA a mitad de temporada regular. Gabriel Deck representa un caso particular: decidió salir de su contrato con el Real Madrid para firmar un acuerdo no garantizado con OKC, es decir, jugar menos de 10 partidos para convencer al Thunder de extenderle el contrato por una temporada más. Sin embargo, la decisión no parece tan descabellada, ya que OKC se encuentra desarrollando jóvenes talentos para competir en el futuro, así lo dejó en claro el coach Mark Daigneault en diálogo con El Comercio.

Gabriel Deck se ha ganado el respeto de sus compañeros en solo cuatro partidos en la NBA | Foto: Team Tortu

El 12 de abril se confirmó un secreto a voces: Gabriel Deck fue oficializado como nuevo jugador de Oklahoma City Thunder. El contrato extrañó a todos: esta temporada garantizada y las próximas tres no garantizadas. Sin embargo, OKC es un equipo que busca talento exranjero para desarrollar en la NBA y el oriundo de Colonia Dora encaja en ese perfil.

Sam Presti, General Manager del Thunder, decidió cambiar el esquema de la franquicia, canjeó a los veteranos y decidió apostar al futuro. Con Shai Gilgeous-Alexander como joven estrella y rostro del equipo, la franquicia de Oklahoma buscará desarrollar talento para convertirse en una potencia en cinco años.

Muy buena actuación de Deck 🐢 Aportó en todos los rubros y fue eje de la ofensiva 💫



El Thunder volvió a caer, esta vez a manos de Sacramento Kings 👑 pic.twitter.com/DxrAPnrxEJ — Team Tortu Deck (@teamtortuok) May 5, 2021

Los scouts estuvieron pendientes del Mundial 2019: ahí anotaron el nombre de Gabriel Deck, quien promedió 13.9 puntos por partido (24 puntos en la final frente a España), demostrando que es un jugador versátil y con mucha entereza para afrontar nuevos retos.

Tras hacerle un seguimiento importante, OKC decidió ficharlo y el argentino ha respondido muy bien: promedia 13.5 puntos y 4.5 rebotes en los últimos dos encuentros. No obstante, existen dos grandes incógnitas: la química que pueda tener con el equipo y la comunicación, ya que no habla inglés de forma fluida.

🇦🇷😍 ¡Gabriel está haciendo TODO esta noche! 😍🇦🇷 pic.twitter.com/29QbttPr3H — Team Tortu Deck (@teamtortuok) May 5, 2021

Ante ello, le consulté lo siguiente al coach Mark Daigneault: “Entrenador, teniendo en cuenta el contexto de contar con un equipo muy joven, ¿cómo evalúas el desarrollo de la química del equipo”

El entrenador de OKC respondió lo siguiente: “Hemos desarrollado una química importante. Respeto mucho a todos los que integramos esta franquicia, tenemos personas muy valiosas, y no solo me refiero a los jugadores. Tenemos personas con perfiles muy demarcados, pero todos compartimos uno en particular: somos muy competitivos. Como organización, nos hemos preocupado por el ambiente, queremos que sea propicio para el desarrollo de los jugadores y creemos que eso ha sucedido así. Muchos lo olvidan, pero es un año muy raro, seguimos con los testeos del coronavirus y esos aspectos, tenemos un calendario reducido y una pretemporada muy corta; muchos de nuestros jugadores fueron canjeados o llegaron sobre el final de la temporada, como Gabriel Deck, y han tenido que integrarse muy rápido. Fuera de esas excusas, creamos una identidad de grupo y luchamos contra los problemas. No nos haremos cargo de los aspectos que están fuera de nuestro alcance, pero estamos bien. Lo dije luego del partido ante Phoenix Suns, soy muy optimista de cara al futuro por lo que hemos mostrado y la evolución que hemos tenido”.

Gabriel Deck buscará convencer a los directivos de OKC para quedarse en la NBA | Foto: Team Tortu

El coach de OKC se ha caracterizado por mostrarse optimista de cara al futuro, puesto que cuenta con mucho talento joven y con 34 selecciones por los próximos 7 años en el NBA Draft. En torno a Gabriel Deck, es casi un hecho que le renovarán el contrato, puesto que el coach lo tiene dentro sus planes. Asimismo, ‘Tortuga’ ha cumplido con creces con las expectativas de la franquicia.