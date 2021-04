Conforme a los criterios de Saber más

No hay fecha confirmada por Oklahoma City Thunder para el debut oficial de Gabriel Deck en la NBA. Pese a que el oriundo de Colonia Dora ha dado negativo a todos los test de coronavirus, el coach Mark Daigneault le confirmó a El Comercio que aún no manejan una fecha tentativa para el debut de ‘Tortuga’ en la mejor liga del mundo. Asimismo, el entrenador de OKC se refirió a lo que pueden aportar los jugadores FIBA a la NBA.

En la previa al enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y Boston Celtics, pude conversar con Mark Daigneault, entrenador de OKC, equipo del argentino Gabriel Deck. Le consulté por la fecha tentativa para el debut de ‘Tortuga’ en la NBA. Ante ello, el coach respondió lo siguiente.

“No puedo precisar una fecha para su debut porque no está en nuestras manos poder precisarlo. No quiero prometer una fecha, pero todo lo que puedo decirte es que estamos progresando bien y estará con nosotros más pronto que tarde, si es que no se presenta otro tipo de inconveniente”, precisó el estratega de OKC.

Del mismo modo, le consulté por una incógnita: el desarrollo del equipo. Como se conoce, Sam Presti, General Manager del equipo, dinamitó el proyecto y decidió intercambiar talento (como Chris Paul) a cambio de elecciones para el NBA Draft. OKC tiene 34 selecciones por los próximos siete años, la franquicia espera poder captar alguna super estrella del baloncesto universitario para construir un nuevo proyecto. Sin embargo, el equipo en la presente temporada ha conseguido consolidar a nuevas estrellas.

Ante esta consulta, Mark Daigneault dijo lo siguiente: “Somos muy optimistas sobre el progreso del equipo. Si miras los objetivos a principios de temporada, hemos desarrollado talento joven y estamos felices con ello. Ellos tendrán un verano entero para sumar nuevas experiencias y venir con ellas para la próxima temporada, eso me emociona. Puedes verlo en nuestra lista de jugadores, como empezaron y como están hoy, hay un progreso notorio. Es un grupo increíble, me gustaría tener 30 partidos más para demostrar nuestro potencial, pero tendremos que aprovechar los próximos partidos que tengamos”.

Por último, le consulté por los jugadores FIBA y lo que podrían aportarle a la NBA. El coach fue un poco escueto con su respuesta, ya que se basó solamente en el caso de OKC: “Es diferente para todos los jugadores, depende al equipo que vayan y las fortalezas que tengan como jugadores. Está comprobado que si triunfas en una liga de élite en el mundo, también lo puedes hacer en la NBA. Si ves en OKC, hemos hecho un buen trabajo de scouting, y cuando vienen aquí, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo para conseguir la mejor versión de esos jugadores”.

En caso Gabriel Deck sea liberado de los protocolos de la NBA, podría enrolarse a los entrenamientos grupales esta tarde. OKC enfrentará este jueves a New Orleans Pelicans, luego hará lo propio frente a Indiana Pacers (sábado) y terminará la semana enfrentando a Phoenix Suns.





