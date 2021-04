Conforme a los criterios de Saber más

7.991,98 kilómetros separan Colonia Dora de Oklahoma City; sin embargo, la noche del 29 de abril, el Chesapeake Energy Arena se convirtió en una pampa santiagueña para el debut de Gabriel Deck en la NBA. El jugador de 26 años se estrenó en la mejor liga del mundo en la caída de OKC frente a New Orleans Pelicans por 109-95. Un día después, ‘Tortuga’ estuvo disponible para los medios y El Comercio consiguió conversar con el exReal Madrid.

Gabriel Deck es una persona muy tranquila, lo opuesto a un rockstar. Prefiere tomar mate y escuchar cumbia en lugar de aparecer en los medios de comunicación. Su repentina salida del Real Madrid y su fichaje por Oklahoma City Thunder lo colocaron en primer plano y provocó que mucha prensa elija seguir a un equipo menor como OKC.

Gabriel Deck debutó en la NBA | Foto: Zach Beeker/OKC

Con un contrato no-garantizado, ‘Tortuga’ decidió aventurarse y buscar su lugar en la NBA. Sabe que será difícil, puesto que tendrá menos de 10 partidos para demostrar su valía y conseguir que OKC le extienda el contrato para la próxima temporada. Sin embargo, su semblante no ha cambiado y sigue transmitiendo la misma paz de siempre.

El 12 de abril, la cuenta oficial de Twitter de Oklahoma City Thunder le dio la bienvenida a Gabriel Deck a la NBA. No obstante, debido a los problemas con la visa, el viaje y el aislamiento protocolar con los múltiples hisopados, el debut del exReal Madrid se pospuso hasta la noche del 29 de abril.

No hubo miedo escénico, o al menos no se notó. Faltando 1:14 en el primer cuarto, el oriundo de Santiago del Estero se acercó a la mesa de control e ingresó en reemplazo de Darius Bazley. Su primera jugada: marca personal a Zion Williamson, el jugador franquicia de New Orleans Pelicans.

Con 1:24 jugados del segundo cuarto, Deck encaró al propio Zion y convirtió lo que a la postre sería su único tiro anotado de la noche. El argentino terminó con 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 15 minutos de juego.

Gabriel Deck debutó en la NBA | Foto: Jimmy Do/OKC

“Es un orgullo formar parte del buen presente del baloncesto argentino”

Un día después de su debut, la NBA convocó a la tradicional rueda de prensa de presentación. Mediante una invitación directa, pude acceder a la primera conferencia de Gabriel Deck con la indumentaria de OKC. Primero fue un grupo de periodistas latinoamericanos y luego estuvo la prensa de Estados Unidos. Debido a los problemas con el inglés, hubo un traductor, ya que Deck solo respondió en español.

Le pregunté lo siguiente: “Gabriel, desde el 2017, con Manu Ginóbili y Nicolás Brussino, que dos argentinos no jugaban el mismo día en la NBA. Ayer ocurrió contigo en OKC y Facundo Campazzo en Nuggets, ¿cuán orgulloso te sientes de ser parte de este gran presente del baloncesto argentino? ¿Y te escribió Facu para felicitarte por tu debut?”

From Colonia Dora, Argentina 🇦🇷



To Oklahoma City ⚡️



Welcome @Gabriel_Deck! pic.twitter.com/tL7B2V0PM9 — OKC THUNDER (@okcthunder) April 30, 2021

Ante ello, Gabriel respondió lo siguiente: “Sí, (Facundo Campazzo) me escribió antes del partido. Me deseó mucha suerte, me dijo que disfrute el partido y algunas cosas más. Siempre estamos en contacto con los muchachos de la selección. Es un orgullo para mí poder formar parte del buen presente del baloncesto argentino”.

Luego acotó lo siguiente: “Me enorgullece ser parte de esta organización, de poder llegar a esta liga. Uno desde pequeño siempre soñó con llegar a la NBA, ahora puedo cumplirlo, lo estoy disfrutando mucho y trataré de aprender día tras día”.





Álvaro Martín: “Deck tiene todo lo necesario para triunfar en la NBA”

Dos días antes del anuncio oficial de Gabriel Deck en OKC, Álvaro Martín me dijo lo siguiente: “Hay una capacidad atlética que no todo jugador NBA tiene que tener, pero que te pone en el radar, particularmente si no te han visto formado en Estados Unidos. Tienes un jugador que es eminentemente atlético, que además es muy agresivo, ese es el otro aspecto de Gabriel que la gente no valora demasiado. Él apuesta por sí mismo, no le tiene miedo a nadie y se tiene mucha confianza. Luego, ha tenido una gran trayectoria con grandes formadores a nivel de clubes y selección. Todos sus entrenadores se han encariñado con Gabriel, tiene un don de persona que lo hace ser querido y apreciado. Tiene todo eso a su favor: marca bien, puede saltar y rebotear, tiene drible y tiro de afuera, y la otra destreza es que acepta los roles que le indican. Tiene todo para triunfar en la NBA”.

