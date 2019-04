'Gallo' Estrada vs. Sor Rungvisai: desde California EN VIVO boxeo por título supermosca CMB | EN DIRECTO

Juan Francisco 'Gallo' Estrada vs. Srisaket Sor Rungvisai se verán las caras este viernes (6:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía DAZN / ESPN / Azteca Deportes) en pelea de boxeo válida por el peso supermosca y por el título del Consejo Mundial de Boxeo.

Juan Francisco 'Gallo' Estrada vs. Srisaket Sor Rungvisai se medirán este viernes (6:30 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN / DAZN / Azteca Deportes) en el Forum de Inglewood, California - Estados Unidos. La pelea de boxeo supone una de las revanchas más esperadas en la división supermosca. El ganador se llevará el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo, hoy en poder Sor Rungvisai.

La transmisión de la mencionada pelea se llevará a través de la señal de DAZN para todo Estados Unidos e incluido España. Para Latinoamérica, ESPN tiene los derechos del combate.

Juan Francisco 'Gallo' Estrada vs. Srisaket Sor Rungvisai: horarios en el mundo

► España: 01:30 horas.

► Estados Unidos: 19:30 horas (EDT) / 16:30 horas (PDT).

► México: 18:30 horas.

► Chile: 19:30 horas.

► Colombia: 18:30 horas.

► Argentina: 20:30 horas.

► Perú: 18:30 horas.

► Venezuela: 18:30 horas.

Juan Francisco 'Gallo' Estrada vs. Srisaket Sor Rungvisai: cartelera del evento

► Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco 'Gallo' Estrada: Mundial CMB del peso supermosca.

► Daniel Román vs TJ Doheny: Mundiales AMB e IBF del supergallo.

► Jessie Vargas vs Humberto Soto: Peso superwelter.

► Anthony Sims vs Vaugh Alexander: Peso supermedio.

► Shakhram Giyasov vs Emanuel Taylor: Peso superligero.

► Alberto Ezequiel Melian vs Isaac Zárate: Peso supergallo.

► Ronny Ríos vs Daniel Olea: Peso supergallo.

► Murodjon Akhmadaliev vs Carlos Carlson: Peso pluma.

► Diego Pacheco vs Guillermo Maldonado: Peso medio.

► Austin Williams vs Joel Guevara: Peso medio.

Tras dos victorias, el boxeador mexicano Juan Francisco 'Gallo' Estrada (38-3, 26 nocaut) se volverá a enfrentar al tailandés Srisaket Sor Rungvisai (47-4-1, 41 nocauts) este viernes en California.

'Gallo' Estrada tendrá que combatir contra el poderío del campeón Sor Rungvisai para despejar cualquier duda, noqueándolo y así recuperar su título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo; pero, el tailandés -también con dos peleas desde su victoria contra el mexicano- ha mostrado mucho más fuerza y rapidez de manos.

'Gallo' Estrada al milímetro

Pero los recuerdos podrían nublar el poder del 'Gallo' Estrada pues el escenario será el mismo donde cayó ante Sor Rungvisai y perdió su título CMB del peso supermosca. En una polémica decisión, los jueces del combate contabilizaron 114-114, 117-111 y 115- 114 a favor del tailandés.

De este forma, Estrada y Rungvisai podrán saldar cuentas otra vez en el Forum de Inglewood este viernes. Al final vencerá la belleza de la técnica del mexicano o la dureza del nocaut del tailandés; aunque, de cualquier modo, la pelea determinará la revancha de uno o el convencimiento del otro, de todos modos el fanático del boxeo ganará.