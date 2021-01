Conforme a los criterios de Saber más

Nacida en Venezuela, Garbiñe Muguruza empezó a practicar el tenis desde pequeña con sus hermanos mayores. Impulsada por sus padres, se inició en este deporte para llegar a ser la mejor. Se mudó a España de pequeña y siguió con su camino que hoy tiene en su recorrido dos Grand Slams ganados, dos finales más y llegar a ser la número uno del WTA.

De sangre latina, se reconoce como parte de este lado del mundo -aunque decidió representar a España-, por lo que conoce lo que es la realidad del deporte de la raqueta en Sudamérica, lo que seguramente la llevó a tomar esa decisión de jugar bajo la bandera del país europeo. A puertas del Yarra Valley Classic, torneo que será transmitido por ESPN en lo que es el inicio de transmisiones de los torneos femeninos en la cadena televisiva, Garbiñe atendió a El Comercio junto a otros medios de países vecinos como “El País” de Uruguay y “Clarín” de Argentina.

La tenista, hoy número 15 del ránking WTA habló de lo que espera en su participación el Tokio 2020, de los momentos duros que le tocó pasar y ante nuestras preguntas, hizo los comentarios que se necesitan leer para mejorar nuestro tenis femenino, que solo tiene a dos representantes en el ránking mundial femenino.

- ¿Qué se le puede decir a una tenista de un país como el Perú dónde ni las mejores tenistas pueden generar una carrera en el deporte?

Cada una debe hacer su camino y creo que el tenis es un deporte muy bonito y vale la pena darle esa oportunidad. Darle esa oportunidad de dar tu mejor esfuerzo en el país en el que vivas, porque cada país tiene sus limitaciones, y ver hasta dónde puedes llegar. Esa es la mejor sensación, decir: “quiero jugar y voy a darme esa oportunidad con las opciones que tenga y voy a intentar lograr mi sueño”. Lo importante es empezar y vas a descubrir lo que es el deporte.

- ¿Pero en un país sudamericano da para darse oportunidades? ¿Muchas de las chicas tienen que elegir entre estudiar o jugar?

Aquí hay que ser bastante objetivo y real. Tienes que sentir tus posibilidades de lograr ser profesional y poder vivir del deporte. Eso es muy interior: “¿yo tengo el talento y lo que necesito para poder conseguir vivir del tenis? Yo creo que sí. OK”, entonces decides: “Voy a por ello”. “Yo creo que no, creo que debería estudiar”, y vas a estudiar. Al final estudiar siempre estás a tiempo. No pasa nada si estudias un año más tarde. A tiempo de estudiar siempre se puede. Si quieres jugar hay que darle una oportunidad si tú crees que lo puedes hacer. Hay que ser muy real en ese caso. Hay jugadoras que estudian y juegan y para mí eso es increíble porque es muy difícil porque el tenis te consume todo el día y toda tu energía para luego estudiar. Me parece algo de aplaudir. Pero hay que ser muy realista con uno mismo y decidir u eso es muy personal.

-¿Cómo una deportista exige más allá de los resultados?

Es difícil porque en Sudamérica el tenis no es tan popular y creo que hay que invertir y ayudar al tenista. Las federaciones tienen que ayudar a una deportista a tener buenos resultados, no cuando tengan los buenos resultados recién ayudar, que para entonces el trabajo ya lo he hecho yo. Es importante cuando uno empieza a jugar y a tener un ránking, de 900, 800, 700. Poco a poco la federación debe involucrarse y decir: “Ah, la chica juega bien y hay que darle ese empujón que necesita”. Así es como los jugadores van a mejorar no cuando ya es top 100.

En un deporte que no es tan popular cuesta, además el tenis es un deporte caro. En Sudamérica todavía cuesta esa accesibilidad a los deportes que no son tan populares, pero es la manera de tener esos tenistas buenos, de crear esos tenistas buenos.

Le pedimos a la tenista peruana Dana Guzmán, que actualmente radica en Estados Unidos y juega tenis universitario, que nos mande una pregunta para realizarle a Garbiñe y esta fue:

- ¿Cómo fue que superaste los momentos difíciles de tu carrera?

Se supera teniendo una mentalidad fuerte de decir “todavía tengo muchas cosas por conseguir, todavía tengo mucho que demostrarme a mí misma”. Ese carácter competitivo, esa seguridad en una misma que nunca hay nunca hay que perder, que, aunque no te vaya tan bien no significa que siempre te va a ir así. Puedes tener momentos difíciles, pero nunca duran. Hay que mantenerse fuerte en ese periodo difícil con esa seguridad que, “si yo entreno y trabajo, aunque hoy no haya ganado, ganaré mañana y lo mejor está por venir”. Yo siempre pienso así. Como todo el mundo, una también tiene momentos duros, hay que aguantar fuerte y vendrán momentos mejores.

- Has hecho diversas cosas más allá del tenis como subir el Kilimanjaro, entrenamientos militares, has escrito artículos, entre otras cosas. ¿Todo eso cómo te suma a superar esos momentos duros?

Yo creo que lo que me da es más descubrimientos de mis capacidades. Eso no va a hacer que le pegue mejor a la pelota, pero sí me puede hacer más fuerte en determinados momentos. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones como “no sé si podré hacerlo”, “Si seré capaz”, “Me da un poco de miedo” o “creo que no voy a poder hacer esto”, ¡y lo haces! Eso te da una fuerza interior, te da una capacidad que te dices “mira esto pensaba que no podía hacerlo y lo he hecho” ; eso te da esa confianza que nos nutre y cuando hago cosas difíciles en las que no estoy en confort, eso me hace ver en otra perspectiva y esa capacidad de extiende para adaptarme para otros momentos que pienso “qué difícil es esto”, pero no lo es tanto, porque ya he sido capaz en otros momentos de superar cosas difíciles.

