Gary Russell Jr. vs. ‘Kiko’ Martínez: fecha, hora y canales de TV por el título Peso Pluma del CMB

El campeón mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Gary Russell Jr. defenderá su título este sábado 18 de mayo cuando se enfrente al español Francisco ‘Kiko’ Martínez en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York . El evento dará inicio a las 21:00 horas en Perú con transmisión vía Showtime en Estados Unidos , DAZN en Canadá y Sky Sports en Reino Unido .

"Espero enviar un mensaje a todos en mi división de que soy una fuerza que se debe tener en cuenta", dijo Russell (29-1, 17 KOs), según apunta la web de World Boxing Council (Consejo Mundial de Boxeo en inglés).

A su vez, remarcó que nunca ha tomado a ningún contrincante a la ligera y que este sábado 18 de mayo no será la excepción, pues defenderá su título.

“Quiero unirme con Leo Santa Cruz y haré lo que sea necesario para llegar allí. Nunca he tomado a nadie a la ligera y no lo haré con ‘Kiko’ Martínez. Mis defensas, combinaciones rápidas y un gran nivel de inteligencia están en el ring ", señaló.

‘Kiko’ (39-8-2, 28 KOs), por su parte, contó que esperó que apareciera esta nueva oportunidad para quedarse con el título de la categoría y ahora solo apunta a que su pelea número 50 sea memorable.

"He esperado esta oportunidad para ganar un campeonato nuevamente y me siento agradecido y emocionado por este 18 de mayo. Gary Russell está en mi camino. Tengo mucha experiencia y me siento muy sólido como peso pluma. No hay mejor manera de celebrar mi pelea número 50 como profesional que conquistando el campeonato del CMB”, precisó, de acuerdo a la citada fuente.



Últimas 10 peleas de Gary Russell Jr.

19/05/18 | Gary Russell Jr. vs. Joseph Díaz | Victoria

20/05/17 | Gary Russell Jr. vs. Óscar Escandón | Victoria

16/04/16 | Gary Russell Jr. vs. Patrick Hyland | Victoria

28/03/15 | Gary Russell Jr. vs. Jhonny González | Victoria

20/12/14 | Gary Russell Jr. vs. Christopher Martin Peña | Victoria

21/06/14 | Gary Russell Jr. vs. Vasyl Lomachenko | Derrota

30/01/14 | Gary Russell Jr. vs. Miguel Tamayo | Victoria

09/08/13 | Gary Russell Jr. vs. Juan Ruiz | Victoria

02/03/13 | Gary Russell Jr. vs. Vyacheslav Gusev | Victoria

09/11/12 | Gary Russell Jr. vs. Roberto Castañeda | Victoria



Últimas 10 peleas de Francisco ‘Kiko’ Martínez

27/10/18 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Marc Vidal | Victoria

19/05/18 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Marc Vidal | Empate

26/08/17 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Lorenzo Parra | Victoria

14/07/17 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Franklin Varela | Victoria

13/05/17 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Josh Warrington | Derrota

25/11/16 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Leonel Hernández | Victoria

23/07/16 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Eusebio Osejo | Empate

27/02/16 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Leo Santa Cruz | Derrota

12/12/15 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Miguel Alberto Gonzales Mena | Victoria

14/11/15 | Francisco ‘Kiko’ Martínez vs. Everth Briceño | Victoria



Páginas web para ver boxeo en vivo

TV AZTECA

TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación y la segunda mayor generadora de contenidos en español. (Foto: TV Azteca) TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación y la segunda mayor generadora de contenidos en español. (Foto: TV Azteca)

TV Azteca es un conglomerado mexicano de medios de comunicación. Es la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo, propiedad de Grupo Salinas. Aquí podrás ver boxeo en vivo, tanto en televisión como en plataforma web de diferentes eventos a lo largo del 2018.

SPACE

Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas, series y boxeo en vivo. (Foto: Space) Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas, series y boxeo en vivo. (Foto: Space)

Space es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen argentino que emite películas y series, principalmente, del género de acción, además del ciclo de boxeo Combate Space. Por otro lado, este medio de comunicación también transmite boxeo en vivo.

ESPN+

ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Foto: ESPN) ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes. (Foto: ESPN)

ESPN+ es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, propiedad de Disney and ESPN Media Networks Latin America, disponible a lo largo de toda América Latina.

DAZN

El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. (DAZN) El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. (DAZN)

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el 2017.

SKY SPORTS

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. (Foto: Sky Sports) Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. (Foto: Sky Sports)

Sky Sports es un grupo de canales de televisión de deportes operados por la empresa British Sky Broadcasting. Sky Sports es la marca dominante de deportes de televisión por suscripción en el Reino Unido e Irlanda.

FACEBOOK WATCH

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook desde el 2017. (Foto: Facebook) Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook desde el 2017. (Foto: Facebook)

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

SHOWTIME

Showtime es una marca de televisión por suscripción distribuida en diversos países del mundo para ver boxeo en vivo y otras disciplinas. (Foto: Showtime) Showtime es una marca de televisión por suscripción distribuida en diversos países del mundo para ver boxeo en vivo y otras disciplinas. (Foto: Showtime)