Gary Russell Jr. vs. Kiko Martínez EN VIVO: Pelean por el título CMB peso pluma desde el Barclays Center

Gary Russell Jr. vs. Kiko Martínez EN VIVO ONLINE: pelearán este sábado 18 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn, en Estados Unidos. El combate está pactado a las 8:00 p.m. (hora peruana) y solo será transmitido por Showtime. En juego estará el título de la CMB peso pluma.

El estadounidense Gary Russell Jr defenderá el título de peso pluma frente al español Kiko Martínez. Este combate forma parte del evento que tendrá como pelea estelar a Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale.

El campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo tiene un récrod de 29 ganados y uno perdido, con 17 por KO. Por su parte, Francisco “Kiko” Martínez tiene 39 ganados, 8 empates y dos triunfos, 28 por KO.

El español es el tercer clasificado dentro de las 126 libra por el WBC, mientras que Russell JR. ha demostrado ser un sólido campeón y el mejor de su división.

Es probable que esta sea la única pelea de Russell Jr. en 2019, considerando que ha estado peleando solo una vez al año desde 2015.

Por su parte Kiko Martínez, ex campeón súper gallo de la FIB, ha perdido dos de sus últimas ocho peleas desde 2016. Dos peleas adicionales han terminado en empates. Como tal, el récord de Martínez en sus últimas ocho peleas es de 4-2-2. Las dos derrotas de Martínez fueron contra Leo Santa Cruz y Josh Warrington.

Gary Russell Jr. vs. Kiko Martínez: Horarios en el mundo

