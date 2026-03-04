El peleador peruano Gastón Bolaños volverá a la acción este sábado 7 de marzo cuando se presente en el UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2, evento que se realizará en Las Vegas, Nevada.

Bolaños, conocido como “Dreamkiller”, enfrentará al surcoreano Jeong Yeong Lee en uno de los combates preliminares de la cartelera. El peruano buscará consolidarse en la compañía tras un inicio irregular en la UFC, donde acumula dos victorias y dos derrotas.

El evento principal del UFC 326 tendrá como atractivo la esperada revancha entre Max Holloway y Charles Oliveira, lo que garantiza una velada de alto nivel en una de las plazas más importantes de las artes marciales mixtas.

Para Bolaños, esta pelea representa una oportunidad clave para inclinar la balanza a su favor dentro de la organización más exigente del mundo en MMA.