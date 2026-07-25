Por Redacción EC

El periodista argentino Gastón Edul protagonizó una de las historias más impactantes de La Velada del Año VI tras confirmarse que subió al ring con una grave lesión en el hombro. Según revelaron personas de su entorno, sufrió hasta tres dislocaciones mientras se preparaba durante la cobertura del Mundial 2026 en Norteamérica.

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