El periodista argentino Gastón Edul protagonizó una de las historias más impactantes de La Velada del Año VI tras confirmarse que subió al ring con una grave lesión en el hombro. Según revelaron personas de su entorno, sufrió hasta tres dislocaciones mientras se preparaba durante la cobertura del Mundial 2026 en Norteamérica.

Tres dislocaciones en plena cobertura del Mundial

La lesión se produjo en julio de 2026, en medio de los entrenamientos que Edul realizaba paralelamente a su trabajo periodístico siguiendo a la Selección Argentina. En tres ocasiones distintas, el cronista sufrió la dislocación del hombro, una situación que comprometía seriamente su participación en el evento.

Pese a ello, decidió no hacer pública la lesión y continuó con su preparación física, acumulando además el desgaste de más de 50 días de viajes, transmisiones y coberturas internacionales.

Peleó con dolor ante Edu Aguirre

Ya en Sevilla, Edul se enfrentó al español Edu Aguirre en un combate de boxeo amateur que generó gran expectativa. A pesar de la evidente limitación física, logró completar los tres asaltos reglamentarios, resistiendo con un solo brazo en condiciones.

Su desempeño fue valorado por el público y especialistas, quienes destacaron su entrega y determinación arriba del ring, considerando el contexto físico adverso.

Derrota con dignidad y reconocimiento

El combate terminó con una ajustada decisión dividida (4-1) a favor de Aguirre. Sin embargo, la actuación de Edul fue considerada “heroica” tras conocerse la magnitud de su lesión.

La historia del periodista argentino se volvió tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios resaltaron su compromiso y valentía, convirtiéndolo en uno de los protagonistas más comentados de la noche en La Velada del Año VI.