El atleta peruano George Efraín Espinoza Claudio logró la medalla de oro tras ganar la prueba de 5 mil metros marcha masculina en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Espinoza se impuso sobre sus demás rivales con un tiempo de 21:37.28, registro que le permitió subirse a lo más alto del podio. Por su parte, Hugo Mamani fue amonestado y no calificó.

Luego de su victoria en Panamá 2026, el joven atleta peruano expresó su alegría por el triunfo: “Me vengo preparando mucho para esto, se lo dedico a mi entrenador, a mi colegio, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. A mi mamá en especial porque estuvo ahí en los días donde casi ya me rindo”.

Nuestro campeón espera continuar por el camino del éxito en este deporte y darle más alegrías al deporte peruano. “Ya nos habíamos preparado para esto. Estamos felices de conseguir la medalla de oro y vamos por más”, comentó.

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