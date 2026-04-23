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George Espinoza logra medalla de oro en atletismo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Foto: COP)
George Espinoza logra medalla de oro en atletismo en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. (Foto: COP)
Por Redacción EC

El atleta peruano George Efraín Espinoza Claudio logró la medalla de oro tras ganar la prueba de 5 mil metros marcha masculina en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

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