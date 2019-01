El gerente de Floyd Mayweather descartó revancha ante Manny Pacquiao | VIDEO

Tras la pelea entre Manny Pacquiao vs. Adrien Broner, los fanáticos del boxeo recibieron una dura noticia. Cuando todos pensaban que luego de este combate se daría la tan esperada revancha entre el filipino y Floyd Mayweather, el CEO de ‘Money’ terminó con las esperanzas de verlos, una vez más, dentro del cuadrilátero.

Los fanáticos se había esperanzado ver Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather II. Es más, el filipino lanzó el reto luego de su victoria sobre Broner pero el estadounidense no quiso responder.

El que sí respondió fue Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, y aseguró que no habrá revancha porque Floyd no tiene pensado volver del retiro.

"Él no tiene interés de volver a pelear. No siempre se trata del dinero. No tiene la motivación ni el deseo. Está disfrutando de todo lo que ganó dentro del cuadrilátero", expresó el agente.