Gervonta Davis vs. Lamont Roach Jr: mira la transmisión del evento en Brooklyn, Estados Unidos ¿A qué hora es la pelea? La gran pelea por el título mundial de peso ligero de la AMB se realizará hoy, sábado 01 de marzo de 2025, desde 11:15 de la noche (hora peruana), que son las 1:15 AM de Argentina y Chile, las 10:15 PM de México y las 5:15 AM de España. ¿Dónde ver? En México y el resto de Latinoamérica la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus; en Estados Unidos, Amazon Prime; y en España por Movistar Plus. Revisa la cartelera completa y sigue las peleas aquí, gratis por internet.

VIDEO RECOMENDADO Gervonta Davis y Lamont Roach Jr se verán las caras por el título mundial de peso ligero de la AMB.