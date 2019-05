Gian Franco Cortéz: "Confío en mi capacidad para conseguir una victoria frente al público peruano"

Gian Franco Cortéz (4-0-0) estará en el evento estelar de Combate Américas (31 de mayo) frente al mexicano Daniel Zellhuber (7-0-0). El Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores albergará este acontecimiento que se desarrollará por primera vez en el Perú. El luchador nacional conversó con El Comercio sobre los preparativos para el combate, sus proyectos a futuro y su aversión por el día del pesaje oficial.

¿Cómo encaras este combate?



Con mucha responsabilidad y profesionalismo. Si bien sé que pelear en el país será lindo, también tengo el deber de representar de la mejor manera al país.

¿Eso podría convertirse en presión?



Para nada. Estoy tranquilo, llevando mi plan de la pelea con calma, sé que todo va a salir bien porque me he preparado mucho. Una vez que entras a la jaula te olvidas de todo.

¿Preparaste alguna rutina para esta pelea?



No, nada en especial. He estado entrenando día, tarde y noche para llegar de la mejor manera al día de la pelea. Me he cuidado en todo sentido porque quiero ganar ante nuestra gente.

¿Cómo has manejado el aspecto nutricional?

​

Estoy a dieta desde hace dos meses. Mi equipo ha cuidado mi alimentación para no brindar ventajas en ese aspecto. Es una de las peores etapas del luchador, pero es algo que debemos pasar. Comer balanceado y entrenar tres veces al día es complejo, pero con fuerza de voluntad todo es posible.

Coméntanos sobre el pesaje, ¿qué tan difícil es ese día?



Es la peor etapa de un luchador. Yo asumo que todos lo deben odiar. Debes bajar tu peso lo máximo que se pueda, incluso te hacen bajar los niveles de agua, te secan. Uno entrena con hambre y te cambia el humor días previos al pesaje. Una vez que termina quieres comerte todo.

¿Cuántos pesajes oficiales hay?



Felizmente solo uno. Tenemos que preparamos para eso, que es un día antes de la pelea. Luego de ello, en ese intervalo uno puede comer lo que quiera; sin embargo, no es recomendable porque puede afectar el rendimiento del luchador.

El tema mental, ¿cómo lo has trabajado?



Estoy muy tranquilo. Confío mucho en mi capacidad para conseguir mi objetivo en esta pelea. No he trabajado con ningún psicólogo, solo escucho a los de mi equipo y les hago caso, eso me ayuda a sentirme mejor. Felizmente no me siento presionado ni tengo ansiedad, en eso aspecto me manejo bien.

Será importante manejar bien las emociones...



Por supuesto, felizmente tengo claro como reaccionaré en el momento. No me amilanaré bajo ninguna circunstancia.

¿Por tu cabeza solo pasa la victoria?



Como en todas las peleas que he afrontado. Nunca he entrado con mentalidad negativa, eso me haría mal y me desviaría de mi objetivo principal. No he pensado en ello, solo me veo ganador. En la jaula respaldaré mis palabras.

¿Qué sigue luego? ¿Probar otro circuito?



No lo sé. Solo me he enfocado en esta pelea. He concentrado todas mis fuerzas y canalizado todas mis emociones en este combate. Luego solo tengo claro que quiero ser el mejor del mundo, en el circuito que sea; pero hoy por hoy, no he decidido que haré después de Combate Américas. Todo se resumen a este combate.

¿Qué le dirías al público peruano?



Que apoyen todos los deportes. No todo es fútbol, también están la MMA, Basket, voley, tenis, entre otros. Su aliento es necesario para conseguir mejores resultados. Espero que en nuestro caso puedan acompañarnos en el Manuel Bonilla.