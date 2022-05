Su tarea antes de convencer a los exigentes jueces era la de persuadir a simples peatones. Para los primeros, una impecable rutina de 80 segundos; para los otros, un gran discurso para que le acepten una rifa de 10 soles. Thais Fernández, una niña de 13-14 años, solventaba así sus viajes para representar al Perú.

Hoy, con 24 años, la escena no ha cambiado para la gimnasta. Un F5 para ver si un nuevo donante se ha sumado a la cruzada mundialista. Thais compite desde hace una década a nivel internacional y siempre tiene que luchar contra la falta de apoyo para ir a sus competencias. Pero esta vez no solo es ella, son 21 chicas que están a la espera de los recursos para poder viajar en junio próximo al Mundial de Guimaraes, Portugal. Para Thais será su sexta presencia mundialista — logró el puesto 11 en la edición del 2018 — pero nada está garantizado.

Cuando Thais empezó en el deporte, una de sus tareas era acudir al Jockey Plaza a vender rifas para conseguir esos recursos. “En esa época no existían tanto las redes sociales como ahora. Era algo mucho más directo, me acercaba a las personas y les explicaba que era de la selección nacional de gimnasia aeróbica y les ofrecía rifas a 10 soles para poder pagar mi viaje. Yo era una niña y ya tenía todo un discurso pensado para convencer a las personas que me compren, aunque a veces no lo hacían”, recuerda.

Por eso, ahora, su entrenadora Natalia Balarezo, junto a Luciana Bonifaz, han creado el portal hoyxmi.pe, donde se busca recaudar fondos para diversos atletas de alto rendimiento. El objetivo establecido está apenas en un 30% a falta de un mes para la competencia.

“Estoy entrenando mucho para esta competencia y todas mis fuerzas están 100% puestas en esto”, nos comenta Thais. Son tres horas diarias de entrenamiento intenso para perfeccionar esa rutina de 80 segundos. Ella es una de las cuatro representantes que el Perú tendrá en la categoría Senior. Tenemos, además, 9 gimnastas en Age Group (15-17 años) y 8 más en Junior (12-14).

Estas cifras se han logrado gracias al trabajo de Jumping Jack, que desde hace más de una década se encarga de la formación de este deporte, que si bien por ahora trabaja solo en Lima, está buscando la forma de abrirse al resto del país para darle más oportunidades a las chicas que apuestan por la gimnasia aeróbica. Justamente Natalia es la fundadora del club y es quien más sabe de lo complicado que resulta competir sin apoyo económico. “Es muy difícil conseguir apoyo para solventar los viajes, es por eso que los padres siempre tienen que asumir todos los gastos; no solo los que implican los viajes en sí, sino también, de todos los gastos de ser parte del equipo competitivo”, detalla la entrenadora. Inscripciones, mallas deportivas, indumentaria, viáticos y más gastos forman parte de la inversión que se hace en busca de resultados top. Sin apoyo, no se puede exigir más.





Jumping Jack sigue apostando por esta disciplina. En la actualidad cuentan con 52 chicas entre 9 y 24 años, pero trabajan con edades menores para la formación completa. Por ahora solo están en Lima, pero con proyectos para poder conectar a las chicas de provincias. Son los resultados los que hacen que siga apostando a pesar de que el camino siempre ha sido cuesta arriba: en el último panamericano de diciembre, sus atletas ganaron 9 medallas.

Así, el talento existe, falta acompañarlo con ese apoyo económico que resulta vital. “Estoy súper feliz de poder ir este año al Mundial con una delegación tan grande, es la primera vez que tantas gimnastas de Perú clasifican y eso me emociona mucho”, nos dice Thais, y está en nosotros que ni ella ni ninguna de las competidoras peruanas pierdan la alegría de representar al país.

Actualmente tienen activa una recaudación para estas 21 atletas que sueñan con llegar al Mundial de Gimnasia Aeróbica representando a nuestro país. “Para nosotras toda ayuda suma, así sea una rifa o una pequeña donación, eso muchas veces marca la diferencia para poder ir a una competencia o no. Y desde ya le agradecemos a todas las personas que confían y creen en nosotras porque prometemos que lo daremos todo”, reflexiona Thais. La gimnasia aeróbica necesita su espacio. Las chicas los merecen por su gran esfuerzo.

Si quieren apoyar a estas gimnastas a llegar al Campeonato Mundial pueden hacer sus donaciones en el siguiente enlace: https://hoyxmi.pe/causas/rumbo_al_mundial_2022/

Thais Fernandez y Natalia Balarezo