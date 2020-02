La atleta olímpica peruana Gladys Tejeda buscará seguir representando internacionalmente a Perú al competir en el Zurich Maratón de Sevilla 2020 el domingo 23 de febrero. En la competición, la atleta buscará conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que le fue esquiva en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La corredora peruana necesita cruzar la meta en un tiempo menor o igual a las 2 horas 29 minutos y 30 segundos, la marca mínima que estipula la World Athletics, entidad del atletismo a nivel mundial.

“Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”, indicó Tejeda.

Gladys Tejeda ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: GEC)

Junto a ella, los corredores de otros países buscarán conseguir la marca en pos de un cupo a los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que la maratón de Sevilla se disputará con rango de Campeonato de España, lo que lo hace clasificatorio a Tokio 2020.

Con el objetivo de conseguir un boleto, Gladys Tejeda realizó una intensa preparación durante un mes en Boyacá, Colombia. “Espero que esté a mi favor el clima, Dios mediante, que las competidoras sean lo suficientemente rápidas para así alcanzar un buen tiempo y el cupo a los Juegos Olímpicos”, comentó.

Una segunda oportunidad

La atleta peruana consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con un registro de 2 horas 30 minutos y 55 segundos, quedándose cerca de conseguir la clasificación. Ahora, en Sevilla, espera sumarse a los tres peruanos que ya cuentan con un cupo para Tokio 2020: Kimberly García y Mary Luz Andía, en marcha atlética de 20 kilómetros, y el maratonista Christian Pacheco.

La maratón de Sevilla, que cuenta nuevamente con el sello de oro de la Federación Internacional de Atletismo, amplió su plazo de inscripción tras la suspensión de la Maratón de Tokio. Con ello, parte de los 38.000 corredores que iban a correr los 42,195 km se trasladaron a Sevilla para sumarse a los 13.500 corredores ya inscritos.

