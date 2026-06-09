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Lima celebrará el Día Mundial del Skate con una gran ruta urbana desde la Plaza San Martín hasta Miraflores. Foto: Andina
Lima celebrará el Día Mundial del Skate con una gran ruta urbana desde la Plaza San Martín hasta Miraflores. Foto: Andina
Por Redacción EC

La capital peruana volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la cultura urbana con la celebración del Día Mundial del Skate, una fecha que reúne a miles de practicantes de este deporte en distintas ciudades del mundo. El próximo domingo 21 de junio, desde las 9:00 de la mañana, se realizará el Go Skateboarding Day Perú, una jornada que combinará deporte, música, arte y convivencia para celebrar una de las disciplinas urbanas con mayor crecimiento en el país.

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