La capital peruana volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la cultura urbana con la celebración del Día Mundial del Skate, una fecha que reúne a miles de practicantes de este deporte en distintas ciudades del mundo. El próximo domingo 21 de junio, desde las 9:00 de la mañana, se realizará el Go Skateboarding Day Perú, una jornada que combinará deporte, música, arte y convivencia para celebrar una de las disciplinas urbanas con mayor crecimiento en el país.

La actividad se desarrollará de manera simultánea con otras ciudades del planeta y buscará promover el skate como una alternativa saludable para la recreación, la integración social y el desarrollo de nuevas generaciones.

Una gran ruta unirá el Centro de Lima con Miraflores

Uno de los momentos más esperados del evento será la tradicional movilización masiva de skaters que recorrerá parte de la ciudad. La concentración inicial se realizará en la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima. Desde allí, los participantes iniciarán una gran ruta denominada “GO SKATE”, que culminará en Playa Redondo II, en el distrito de Miraflores.

La convocatoria está abierta para personas de todas las edades que practiquen skate y otras modalidades de tablas urbanas.

Es la primera vez que el evento cuenta con masterclass a cargo de los propios artistas invitados. Las skaters mujeres fueron la sensación. Foto: Joel Alonzo.

Música en vivo y cultura urbana durante más de 12 horas

Además de las actividades deportivas, el Go Skateboarding Day Perú contará con una programación musical que se extenderá durante toda la jornada. Bandas de punk rock y rock alternativo acompañarán el evento con presentaciones en vivo. Entre los grupos anunciados figuran Privado, D73, Cuarto Clavo, Ego, Barrio 22, Antes de Morir, MDistorsión, Hallthrasher, Neuronas Muertas, Reactivo, Biolación y Monster Banda.

El evento también incluirá diversas competencias y exhibiciones destinadas a los participantes. Entre las actividades programadas destacan:

Concurso Best Trick al mejor truco del día.

Ruteada urbana para la comunidad skater.

Sorteos y entrega de premios.

Arte en vivo.

Sesiones de yoga.

Feria cultural.

Espacios gastronómicos con comida, snacks y bebidas.

El Go Skateboarding Day Perú se ha consolidado como una de las principales actividades de la comunidad skater nacional. Según los organizadores, esta celebración mundial se desarrolla en el país desde hace más de 13 años, manteniendo la tradición de recorrer las calles de Lima para promover la práctica del skate y fortalecer los lazos entre sus participantes.

Uno de los impulsores del evento es Abraham Montoya, quien destacó el valor social y deportivo de esta iniciativa. “Deseo con mucha energía que este día sea siempre un día para recordarlo, que todos puedan salir a rodar, tomar las calles con mucha felicidad, que la juventud tenga donde desfogar sus energías sin un mundo de drogas y con mucho deporte. Amamos este pedazo de madera con ruedas”, señaló.

Durante los últimos años, el skateboarding ha experimentado un crecimiento importante en el Perú, especialmente tras su incorporación al programa olímpico. Cada vez más jóvenes practican esta disciplina en espacios públicos y skateparks, consolidando una comunidad activa que combina deporte, arte, música y expresión cultural.

La edición 2026 contará con el apoyo de diversas marcas vinculadas al mundo del skate. Entre ellas destacan Vans, además de EPIDEMICK, OLLIE SKATE, GRAVITAL y TRIBU SKATE, entre otras organizaciones que impulsan el desarrollo de esta disciplina en el país.

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