Casa de Campo Resort & Villas continúa consolidando su legado en la historia del golf del Caribe con la restauración de Teeth of the Dog, el icónico campo diseñado por Pete Dye, considerado durante décadas el mejor de la región. Este ambicioso proyecto reafirma el compromiso del resort con la excelencia, preservando el valor arquitectónico del campo y elevando la experiencia del golfista a un nuevo nivel.

Desde su inauguración en 1971, Teeth of the Dog ha sido reconocido como la obra maestra de Pete Dye. Su diseño espectacular junto al mar lo distingue por elementos como vastas trampas de arena, greens y tees en forma de península, superficies de putting esculpidas a mano y una singular variedad de pot bunkers. Los siete hoyos frente al mar, conocidos como The Heaven 7, son especialmente memorables, lo que llevó al propio Dye a bromear: “Yo creé 11 hoyos, y Dios creó siete”.

Las obras de restauración, iniciadas en 2024, avanzan según lo previsto bajo la dirección del equipo de Jerry Pate Design, en colaboración con expertos internos del resort. Hasta la fecha, se han logrado importantes avances centrados en la modernización técnica y mejoras estéticas que respetan fielmente el diseño original.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la resiembra total del campo con Dynasty Paspalum, un césped de última generación ideal para condiciones costeras, aplicado en tees, fairways y greens. Previo a la siembra, se añadieron tres pulgadas de arena a los fairways para mejorar la jugabilidad y el sistema de drenaje. También se está reintroduciendo cuidadosamente vegetación autóctona para conservar la esencia natural del paisaje original.

Los bordes de los greens están siendo devueltos a su tamaño original, según la visión de Dye, con ligeras adaptaciones. Además, todos los bunkers han sido remodelados con fondos planos y caras rediseñadas, logrando una apariencia más impactante y definida. Los caminos para carritos están siendo completamente renovados con concreto nuevo y senderos de piedra alrededor de los tees y greens, mejorando tanto la estética como la funcionalidad del recorrido.

“Esta restauración representa una inversión estratégica para el futuro del golf en Casa de Campo. Nuestro objetivo es honrar el legado de Pete Dye mientras integramos las más modernas prácticas de sustentabilidad y diseño. Queremos que Teeth of the Dog siga inspirando a jugadores de todo el mundo por muchas décadas más", comentó Jason Kycek, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing de Casa de Campo Resort & Villas.

La restauración busca no solo conservar el legado de Teeth of the Dog, sino también garantizar su sostenibilidad y competitividad a nivel mundial. Esta intervención reafirma el compromiso del resort con la excelencia deportiva y con brindar experiencias inigualables a golfistas de alto nivel.

El proyecto promete greens más receptivos, un mejor drenaje y una experiencia de juego más desafiante y fluida, manteniéndose fiel al espíritu del diseño original.

Con fecha estimada de finalización en noviembre de 2025, se prevé una gran celebración para marcar la reapertura del campo. Esta restauración refuerza el liderazgo de Casa de Campo como destino de golf de lujo y asegura que Teeth of the Dog siga siendo un ícono indiscutible entre los mejores 100 campos del mundo.