Resumen

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El proyecto fue liderado por la reconocida firma Jerry Pate Design, con el objetivo de reconstruir fielmente la visión de Pete Dye utilizando técnicas modernas y altos estándares de ingeniería.
El proyecto fue liderado por la reconocida firma Jerry Pate Design, con el objetivo de reconstruir fielmente la visión de Pete Dye utilizando técnicas modernas y altos estándares de ingeniería.
Por Redacción EC

Después concluir la restauración más significativa desde su apertura en 1971, el Casa de Campo Resort & Villas anunció la reapertura oficial de su icónico campo de golf Teeth of the Dog. El evento contó con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona.

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