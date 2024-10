Casa de Campo Resort & Villas, hogar de las mejores experiencias de golf de lujo en el Caribe, incluyendo su icónico campo Teeth of the Dog, está listo para celebrar su 50 Aniversario en honor a la historia del resort como uno de los destinos líderes en el Caribe.

Entre el 24 y el 27 de octubre, Casa de Campo ofrecerá dos conciertos galardonados con el Grammy en su famoso anfiteatro en Altos de Chavón, una fiesta concierto y fuegos artificiales en Minitas Beach Club, y un concurso de hoyo en uno por un valor de $50.000 dólares en Dye Fore y en el campo número 1 del Caribe, Teeth of the Dog.

LEE TAMBIÉN | Perú alcanzó la medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Femenino Pre Juvenil de Golf 2024

El inédito “Concurso de Hoyo en 1″ en Dye Fore y Teeth of the Dog está disponible para todos los huéspedes del complejo y tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre, respectivamente, en función de la disponibilidad de los horarios de salida. Cada día culminará con la oportunidad de ganar $50.000 dólares, para el golfista que tenga la suerte de hacer un hoyo en uno en el Par 3 del Hoyo 12 de Dye Fore y en el Par 3 del Hoyo 16 de Teeth of the Dog, uno de los hoyos más famosos del mundo que bordea el océano.

La celebración del fin de semana también irá acompañada de un “Paquete Bodas de Oro”, una promoción por tiempo limitado para los huéspedes hasta finales de 2025. La oferta de cuatro días y tres noches incluye alojamiento en las nuevas Premier Suites del Premier Club; un tratamiento de 50 minutos en el único spa «Forbes 4 Estrellas» de la República Dominicana; una clase de golf de 50 minutos en el Golf Learning Center; una clase de tenis, pickleball o pádel de 50 minutos en el Racquet Center; una clase de equitación de 50 minutos; una sesión de 50 cartuchos de tiro Sporting Clay; una bolsa de regalo de edición limitada por el 50 aniversario y acceso gratuito a la celebración del 50 aniversario.

“Cinco décadas siendo reconocidos como el principal destino de golf en el Caribe es algo que no damos por sentado y nos sentimos humildes de celebrar nuestra ilustre historia. Estamos deseando valorar este momento durante el próximo año y crear una experiencia aún mejor para los viajeros de todo el mundo durante los próximos 50 años”, señaló Jason Kycek, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing.

El legendario destino celebrará un fin de semana lleno de diversión, golf, conciertos y mucho más.

Cumpliendo su promesa, a partir de enero de 2025, Casa de Campo iniciará su primera gran restauración del campo de golf más célebre del Caribe, Teeth of the Dog. Las obras se centrarán en la resiembra completa del trazado, devolviendo a cada green su tamaño original, al mismo tiempo se remodelarán y ampliarán todos los búnkeres alrededor del green. También se renovarán los caminos de los carritos. La reapertura de Teeth of the Dog está prevista para noviembre de 2025.

Casa de Campo ofrece además una serie de villas totalmente equipadas, perfectas para grupos de golf y familias. Las opciones de villas van de 3 a 11 dormitorios con elegantes zonas de estar, piscina privada y un sinfín de comodidades. Desde apartadas villas ajardinadas que destacan la abundante flora de la zona hasta el tranquilo esplendor de la costa caribeña en una villa frente al mar, cada estilo ofrece diseños contemporáneos.

El Golf Learning Center del complejo, de categoría mundial, es también una visita obligada. Con tecnología Trackman y BODITRAK, cuenta con dos gateras cubiertas que lo ayudará a mejorar su juego y entrenar durante todo el año, tomar clases individuales y en grupo, y también formar parte de la escuela de golf. Además, se ofrece instrucción en el campo de golf del resort y un centro de fitting y reparación de palos a cargo de expertos. Con una superficie de 21 acres de “pure grass”, las instalaciones de calidad PGA TOUR también cuentan con greens de práctica para perfeccionar las habilidades de putting, chipping y pitching, así como uso ilimitado del driving range exterior para practicar todos los golpes.