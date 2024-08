El prestigioso campeonato de golf organizado por Casa de Campo Resort & Villas se prepara para celebrar la cuadragésima tercera edición que promete ser tan emocionante como las anteriores. El Casa de Campo Open se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre de 2024 en el resort de lujo del Caribe, ubicado en La Romana, República Dominicana, y reunirá a más de 200 golfistas en un escenario de clase mundial.

Este torneo se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes de la región, y reúne tanto a jugadores profesionales como a aficionados que buscan competir en los campos de golf más desafiantes y espectaculares del Caribe. Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su destreza en los icónicos campos de Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseñados por el legendario Pete Dye.

“El Casa de Campo Open es nuestro campeonato insignia y así se lo hacemos notar a los jugadores y acompañantes, que viven una experiencia inolvidable y la oportunidad de disfrutar de la belleza y la exclusividad del resort. Pero sobre todo, el gran atractivo es que jugarán en los tres campos de golf de clase mundial que ofrece Casa de Campo”, señala Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo.

Además, todos los participantes y acompañantes podrán disfrutar no solo del golf de alta calidad, sino también de las exclusivas amenidades que ofrece Casa de Campo Resort & Villas. Esto convierte al torneo en una experiencia integral que va más allá del deporte, ofreciendo un ambiente de lujo y entretenimiento para todos los gustos.

El Casa de Campo Open cuenta con una rica historia que se remonta a varias décadas y se ha ganado una reputación de ser un campeonato de prestigio. La edición de este año promete mantener esta tradición, en un evento que combina la belleza natural del Caribe con la pasión por el golf.

El formato del Casa de Campo Open también es particular ya que el torneo se desarrolla bajo la modalidad Stableford Modificado, a 54 hoyos, y cada jugador disputa una ronda en cada campo. Además, los países que tengan al menos dos jugadores serán elegibles para participar en la Copa de Países. Los premios serán otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior. El campeonato no sería posible sin el patrocinio de ron “Barceló” y el importante apoyo de Titleist.